Lancement de l’assistance technique en faveur du Programme d’investissement pour l’élimination des principales sources de pollution en Méditerranée dans le cadre du Fonds pour l’environnement mondial

Préparation de projets visant à réduire la pollution marine et côtière

Accent mis sur l’Égypte, le Liban et la Tunisie

Le Programme des Nations unies pour l’environnement (PNUE) et la Banque européenne d’investissement (BEI) ont lancé aujourd’hui l’assistance technique en faveur du Programme d’investissement pour l’élimination des principales sources de pollution en Méditerranée dans le cadre du Fonds pour l’environnement mondial (FEM), qui vise à réduire la pollution marine et côtière en Méditerranée.

Dans le cadre du projet d’investissement pour l’élimination des principales sources de pollution en Méditerranée (« Hot Spots Pollution ») de 4 millions d’USD, l’initiative cherche à promouvoir une gestion adéquate et saine de l’eau, des eaux usées, des déchets solides et des émissions industrielles dans le sud du bassin méditerranéen, afin de réduire les risques sanitaires et d’améliorer l’accès à l’eau potable et aux services d’assainissement.

Cette initiative a été lancée par Ricardo Mourinho Félix, vice-président de la BEI, et Susan Gardner, directrice de la division des écosystèmes du PNUE, en marge de la Conférence des Nations unies sur les océans, organisée à Lisbonne. Ensemble, ils ont convenu d’appuyer la préparation de projets d’investissement prioritaires visant à réduire la pollution marine et côtière de trois pays du sud de la Méditerranée, à savoir l’Égypte, le Liban et la Tunisie.

« Les rejets non traités d’eaux usées constituent un problème majeur pour les écosystèmes méditerranéens et la santé de la population de cette région. Nombre de grandes villes côtières ne sont toujours pas équipées de système de traitement des eaux usées et beaucoup de systèmes existants reposent sur des technologies obsolètes et inefficaces », a déclaré Susan Gardner. « Ce projet conjoint FEM-BEI-PNUE mettra en commun des ressources pour réduire la pollution et améliorer les écosystèmes marins et la santé des habitants du bassin méditerranéen. »

Selon le rapport 2021 « State of Finance for Nature » , pour que la planète puisse atteindre ses objectifs en matière de changements climatiques, de biodiversité et de dégradation des sols, 8 100 milliards d’USD seront nécessaires au total d’ici à 2050. L’assistance technique est une étape supplémentaire vers leur réalisation.

La Méditerranée est l’une des mers les plus précieuses au monde. La région comprend un vaste ensemble d’écosystèmes côtiers et marins qui apportent des avantages notables à l’ensemble des 250 millions de personnes qui peuplent son littoral. Néanmoins, la mer Méditerranée est soumise à de multiples pressions entraînées par les activités humaines, dont la pollution chimique, l’eutrophisation, la pollution par les déchets marins et la surexploitation.

L’assistance technique fournie dans le cadre du Programme d’investissement pour l’élimination des principales sources de pollution en Méditerranée visera à aider les promoteurs à accélérer la préparation de projets s’attaquant à ces pressions susceptibles d’être financés dans les secteurs de l’eau et de l’environnement.

Ricardo Mourinho Félix, vice-président de la Banque européenne d’investissement : « L’état de la mer Méditerranée est crucial pour la conservation de la biodiversité, la disponibilité de ressources en eau propre et le maintien des emplois qui en dépendent. La BEI est l’un des premiers bailleurs de fonds au monde pour le secteur de l’eau. Je me réjouis vivement que nous intensifiions notre coopération de longue date avec le PNUE afin d’appuyer la dépollution de la Méditerranée. Cette coopération contribuera à la réalisation des objectifs de l’initiative Clean Oceans mise en place pour améliorer la santé des océans à l’échelle mondiale. »

Le projet d’investissement pour l’élimination des principales sources de pollution en Méditerranée, de 4 millions d’USD, est l’un des projets dérivés du Programme pour la mer Méditerranée, de 42 millions d’USD, financé par le FEM, mis en œuvre dans le cadre du plan d’action pour la Méditerranée du PNUE et de la Convention de Barcelone.

Le lancement de l’assistance technique marque une avancée vers la réalisation des engagements pris dans le cadre de la 22e réunion des Parties contractantes (COP 22) à la Convention de Barcelone et ses protocoles sur les mesures régionales de prévention et de réduction de la pollution par les stations d’épuration.

Informations générales

En tant que banque européenne du climat, la BEI s’est engagée à soutenir la mobilisation de 1 000 milliards d’EUR d’investissements pour l’action en faveur du climat et la durabilité environnementale au cours des dix prochaines années. Au titre de son programme pour des océans propres et durables, dont l’initiative Clean Oceans constitue un pilier important, la BEI appuie des investissements qui contribueront à améliorer la santé des océans et de leurs ressources.

En savoir plus sur les activités de la BEI visant à préserver les océans.

À propos du Fonds pour l’environnement mondial

Le Fonds pour l’environnement mondial (FEM) est le plus grand fonds multilatéral qui permet aux pays en développement d’investir dans la nature. Il appuie la mise en œuvre des conventions internationales en matière d’environnement dans le domaine de la biodiversité, des changements climatiques, des produits chimiques et de la désertification. Depuis 1991, il a mis à disposition plus de 21,7 milliards d’USD sous forme de subventions et ressources panachées et a mobilisé 119 milliards d’USD supplémentaires au titre du cofinancement de plus de 5 000 projets et programmes. Dans le cadre de son programme de petites subventions, le FEM a fourni un appui à plus de 26 000 initiatives de la société civile et des collectivités, dans 135 pays.

À propos du PAM/PNUE et de la Convention de Barcelone

Le Plan d’action pour la Méditerranée du Programme des Nations unies pour l’environnement (PAM/PNUE) est une plateforme de coopération régionale créée en 1975 en tant que premier plan d’action régional dans le cadre du programme du PNUE pour les mers régionales.

L’adoption de la Convention de Barcelone en 1976 a été l’une des premières réalisations du PAM/PNUE. Le système Convention de Barcelone-PAM/PNUE constitue un cadre institutionnel, juridique et de mise en œuvre global que les parties contractantes ont adopté en vue d’une action concertée visant à concrétiser la vision d’une mer Méditerranée et d’un littoral sains favorisant le développement durable de la région.