Les réunions de printemps du Groupe de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international réunissent des banquiers centraux, des institutions financières internationales, des organisations multilatérales, des responsables politiques, des ministres des finances et du développement, des cadres du secteur privé, ainsi que des représentants d’organisations de la société civile et des milieux universitaires autour d’enjeux de portée planétaire.

Cette année, la délégation du Groupe Banque européenne d’investissement était menée par la présidente Nadia Calviño et les vice-présidents Ambroise Fayolle et Thomas Östros. Ils ont rencontré d’autres banques multilatérales de développement et des partenaires du monde entier pour aborder divers sujets. Citons notamment de nouveaux accords reflétant notre engagement à œuvrer ensemble à un monde plus pacifique, plus prospère et plus durable, en renforçant la sécurité énergétique, en soutenant les technologies vertes et en accélérant le déploiement de projets en Ukraine, ainsi que des initiatives mondiales en matière de santé.

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