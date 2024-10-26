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Washington DC

Le Groupe BEI aux réunions de printemps 2025 du Groupe de la Banque mondiale et du FMI

Lieu: Washington DC , us

Les réunions de printemps du Groupe de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international réunissent des banquiers centraux, des institutions financières internationales, des organisations multilatérales, des responsables politiques, des ministres des finances et du développement, des cadres du secteur privé, ainsi que des représentants d’organisations de la société civile et des milieux universitaires autour d’enjeux de portée planétaire.

Cette année, la délégation du Groupe Banque européenne d’investissement était menée par la présidente Nadia Calviño et les vice-présidents Ambroise Fayolle et Thomas Östros. Ils ont rencontré d’autres banques multilatérales de développement et des partenaires du monde entier pour aborder divers sujets. Citons notamment de nouveaux accords reflétant notre engagement à œuvrer ensemble à un monde plus pacifique, plus prospère et plus durable, en renforçant la sécurité énergétique, en soutenant les technologies vertes et en accélérant le déploiement de projets en Ukraine, ainsi que des initiatives mondiales en matière de santé.

Pour en savoir plus sur notre participation, consultez notre avis aux médias

Principales manifestations avec la participation du Groupe BEI

Stratégie de LeapFrog en matière de climat

MARDI 22 AVRIL, de 16 h 00 à 16 h 30 (GMT+2)

Événement avec la Société financière internationale, membre du Groupe de la Banque mondiale, et nos partenaires du secteur privé LeapFrog et Temasek : examen de solutions innovantes face aux changements climatiques et présentation de la stratégie de LeapFrog en matière de climat.

Lire le communiqué de presse

Mobiliser des investisseurs en faveur du climat : débloquer du capital pour une croissance durable

MARDI 22 AVRIL, de 19 h 00 à 20 h 00 (GMT+2)

Table ronde : comment les économies émergentes et en développement peuvent débloquer des financements pour des investissements verts, y compris dans les énergies renouvelables, afin de favoriser une croissance et un développement inclusifs.

À propos de l’événement

L’heure de l’Europe : bâtir des ponts pour une prospérité partagée – Peterson Institute

MARDI 22 AVRIL, de 21 h 00 à 21 h 45 (GMT+2)

La présidente Nadia Calviño s’est entretenue avec Cecilia Malmström, du Peterson Institute for International Economics, sur le rôle que joue l’Europe pour apporter de la stabilité dans un monde en mutation, ainsi que les raisons pour lesquelles les partenariats sont les meilleurs garants de la paix et de la prospérité.

Regarder la rediffusion
Lire le discours

Reconstruire l’Ukraine : la voie à suivre – Council on Foreign Relations

MERCREDI 23 AVRIL, à 15 h 00 (GMT+2)

La présidente Nadia Calviño a abordé le soutien de l’Europe à l’Ukraine avec Odile Renaud Basso, présidente de la Banque européenne pour la reconstruction et le développement, et Sergii Marchenko, ministre ukrainien des finances.

En savoir plus sur le soutien de la BEI à l’Ukraine

Une Europe forte dans un monde en mutation – Université de Georgetown

MERCREDI 23 AVRIL, à 16 h 45 (GMT+2)

Discours de la présidente Nadia Calviño devant les étudiants de l’université de Georgetown sur les relations transatlantiques dans le contexte géopolitique actuel.

Lire le discours

Accélérer les mesures pour permettre un accès universel à des services de santé abordables et de qualité

MERCREDI 23 AVRIL, de 15 h 45 à 16 h 45 (GMT+2)

Événement consacré à la santé, avec la participation du vice-président Thomas Östros.

En savoir plus sur le soutien de la BEI dans le domaine de la santé et des sciences de la vie.

Session plénière du Comité du développement

JEUDI 24 AVRIL, à 13 h 30 (GMT+2)

Session plénière consacrée au développement, avec la participation du vice-président Ambroise Fayolle.

Conférence macroéconomique (Washington economic festival)

JEUDI 24 AVRIL, de 18 h 15 à 19 h 15 (GMT+2)

Cette table ronde organisée par le Reinventing Bretton Woods Committee a réuni des économistes en chef de plusieurs institutions, dont Debora Revoltella pour la BEI.

Mobiliser des financements privés pour le climat : débloquer des capitaux grâce aux contributions déterminées au niveau national pouvant être investies

JEUDI 24 AVRIL, à 16 h 30 (GMT+2)

Événement du Forum économique mondial, avec la participation du vice-président Ambroise Fayolle.

Renforcer les investissements durables dans les villes : le rôle des banques multilatérales de développement

VENDREDI 25 AVRIL, de 16 h 30 à 18 h 30 (GMT+2)

Table ronde de haut niveau co-organisée par Bloomberg Philanthropies, C40 Cities et GCoM, en partenariat avec le MDB Cities Group, avec la participation du vice-président Ambroise Fayolle.

À la une

La BEI signe un accord avec la BERD pour renforcer l’impact des projets dans le monde entier
La Banque européenne d’investissement (BEI) et la Banque européenne pour la reconstruction et le développement (BERD) ont renforcé leur partenariat de longue date en signant un accord de délégation réciproque portant sur les considérations environnementales et sociales. Cet accord facilitera le cofinancement de projets par les deux institutions dans leurs pays d’intervention communs et en accélérera la concrétisation. Il allégera en outre la charge administrative pour leurs clients.
La BEI salue la nouvelle contribution de l’Irlande au fonds de reconstruction – accélération du soutien à l’Ukraine
La Banque européenne d’investissement, le bras financier de l’Union européenne, annonce aujourd’hui une contribution de 7 millions d’euros de l’Irlande au Fonds EU for Ukraine, un instrument complémentaire mis en place par la BEI pour appuyer les efforts de redressement et de reconstruction de l’Ukraine.
La présidente Nadia Calviño à l’université de Georgetown
N. Calviño, présidente de la BEI, à l’université de Georgetown : « Une Europe forte dans un monde en mutation » – Réunions de printemps 2025 GBM et FMI.
Nadia Calviño au Peterson Institute for International Economics
La présidente du Groupe BEI a été accueillie par Cecilia Malmström lors des réunions de printemps 2025 du Groupe de la Banque mondiale et du FMI.
Entretien
Interview accordée à CNBC par la présidente Calviño

La présidente Calviño expose l’objectif clair de la BEI : renforcer ses partenariats internationaux pour la paix et la prospérité et poursuivre la transition écologique et les partenariats mutuellement bénéfiques.

Entretien
Interview accordée à CNN par la présidente Calviño

La présidente Calviño explique comment la banque du climat continue de renforcer son soutien à la sécurité de l’Ukraine.

La BEI soutient l’action climatique innovante sur les marchés émergents aux côtés de la société de capital-investissement LeapFrog Investments
La Banque européenne d’investissement (BEI) accélère l’utilisation des technologies vertes en Afrique et en Asie en engageant 60 millions de dollars en faveur de la société de capital-investissement LeapFrog Investments (LeapFrog). L’engagement pris par la BEI, le bras financier de l’Union européenne, est destiné à la stratégie d’investissement climatique de LeapFrog, qui a également bénéficié du soutien de la Société financière internationale (IFC) du Groupe de la Banque mondiale, de la société d’investissement mondiale Temasek, basée à Singapour, et de l’institution financière de développement de la Confédération suisse (SIFEM).

Le choix de la rédaction

Rapport 2024-2025 de la BEI sur l’investissement : Innovation, intégration et simplification en Europe
Série vidéo – Une chance de changement
Le bon côté des énergies vertes
Les grandes priorités du Groupe BEI : investissements à fort impact dans le monde
Notre soutien à l’Ukraine en 2025.

Nos activités

BEI Monde

Les grands défis d’aujourd’hui revêtent une dimension mondiale. Partout dans le monde, nos investissements contribuent à instaurer la stabilité et une croissance durable et à lutter contre les changements climatiques.

Sécurité et défense

Le Groupe BEI entend assurer la paix et la sécurité de l’Europe par ses investissements dans notre tissu industriel, notre supériorité technologique et nos infrastructures de défense essentielles.

Solidarité avec l’Ukraine

Trois ans après l’invasion de la Russie, notre soutien à l’Ukraine demeure indéfectible, alors que nous continuons à mobiliser des ressources pour aider à reconstruire le pays.

Climat et durabilité environnementale

La société traverse une période d’urgence climatique et environnementale. Nous sommes à l’avant-garde de la lutte mondiale contre les changements climatiques et la dégradation de l’environnement.

Énergie durable

Nous contribuons à la réduction des émissions et à la diminution du coût de l’énergie en mettant à disposition des financements en faveur de l’énergie propre et de solutions innovantes pour laisser un monde plus vert aux générations futures.

Ensemble pour le climat

Nous travaillons avec des entreprises, des groupes de réflexion, des organismes à but non lucratif, des pouvoirs publics et d’autres institutions financières internationales pour cofinancer des projets d’atténuation des changements climatiques et d’adaptation à leurs effets, ainsi que d’autres initiatives en lien avec le climat.

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En tant que cheffe de file du financement du développement, la BEI participe aux réunions de printemps 2023 du Groupe de la Banque mondiale et du FMI