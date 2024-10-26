Les réunions de printemps du Groupe de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international réunissent des banquiers centraux, des institutions financières internationales, des organisations multilatérales, des responsables politiques, des ministres des finances et du développement, des cadres du secteur privé, ainsi que des représentants d’organisations de la société civile et des milieux universitaires autour d’enjeux de portée planétaire.
Cette année, la délégation du Groupe Banque européenne d’investissement était menée par la présidente Nadia Calviño et les vice-présidents Ambroise Fayolle et Thomas Östros. Ils ont rencontré d’autres banques multilatérales de développement et des partenaires du monde entier pour aborder divers sujets. Citons notamment de nouveaux accords reflétant notre engagement à œuvrer ensemble à un monde plus pacifique, plus prospère et plus durable, en renforçant la sécurité énergétique, en soutenant les technologies vertes et en accélérant le déploiement de projets en Ukraine, ainsi que des initiatives mondiales en matière de santé.
Pour en savoir plus sur notre participation, consultez notre avis aux médias
Principales manifestations avec la participation du Groupe BEI
Stratégie de LeapFrog en matière de climat
MARDI 22 AVRIL, de 16 h 00 à 16 h 30 (GMT+2)
Événement avec la Société financière internationale, membre du Groupe de la Banque mondiale, et nos partenaires du secteur privé LeapFrog et Temasek : examen de solutions innovantes face aux changements climatiques et présentation de la stratégie de LeapFrog en matière de climat.
Mobiliser des investisseurs en faveur du climat : débloquer du capital pour une croissance durable
MARDI 22 AVRIL, de 19 h 00 à 20 h 00 (GMT+2)
Table ronde : comment les économies émergentes et en développement peuvent débloquer des financements pour des investissements verts, y compris dans les énergies renouvelables, afin de favoriser une croissance et un développement inclusifs.
L’heure de l’Europe : bâtir des ponts pour une prospérité partagée – Peterson Institute
MARDI 22 AVRIL, de 21 h 00 à 21 h 45 (GMT+2)
La présidente Nadia Calviño s’est entretenue avec Cecilia Malmström, du Peterson Institute for International Economics, sur le rôle que joue l’Europe pour apporter de la stabilité dans un monde en mutation, ainsi que les raisons pour lesquelles les partenariats sont les meilleurs garants de la paix et de la prospérité.
Reconstruire l’Ukraine : la voie à suivre – Council on Foreign Relations
MERCREDI 23 AVRIL, à 15 h 00 (GMT+2)
La présidente Nadia Calviño a abordé le soutien de l’Europe à l’Ukraine avec Odile Renaud Basso, présidente de la Banque européenne pour la reconstruction et le développement, et Sergii Marchenko, ministre ukrainien des finances.
En savoir plus sur le soutien de la BEI à l’Ukraine
Une Europe forte dans un monde en mutation – Université de Georgetown
MERCREDI 23 AVRIL, à 16 h 45 (GMT+2)
Discours de la présidente Nadia Calviño devant les étudiants de l’université de Georgetown sur les relations transatlantiques dans le contexte géopolitique actuel.
Accélérer les mesures pour permettre un accès universel à des services de santé abordables et de qualité
MERCREDI 23 AVRIL, de 15 h 45 à 16 h 45 (GMT+2)
Événement consacré à la santé, avec la participation du vice-président Thomas Östros.
En savoir plus sur le soutien de la BEI dans le domaine de la santé et des sciences de la vie.
Session plénière du Comité du développement
JEUDI 24 AVRIL, à 13 h 30 (GMT+2)
Session plénière consacrée au développement, avec la participation du vice-président Ambroise Fayolle.
Conférence macroéconomique (Washington economic festival)
JEUDI 24 AVRIL, de 18 h 15 à 19 h 15 (GMT+2)
Cette table ronde organisée par le Reinventing Bretton Woods Committee a réuni des économistes en chef de plusieurs institutions, dont Debora Revoltella pour la BEI.
Mobiliser des financements privés pour le climat : débloquer des capitaux grâce aux contributions déterminées au niveau national pouvant être investies
JEUDI 24 AVRIL, à 16 h 30 (GMT+2)
Événement du Forum économique mondial, avec la participation du vice-président Ambroise Fayolle.
Renforcer les investissements durables dans les villes : le rôle des banques multilatérales de développement
VENDREDI 25 AVRIL, de 16 h 30 à 18 h 30 (GMT+2)
Table ronde de haut niveau co-organisée par Bloomberg Philanthropies, C40 Cities et GCoM, en partenariat avec le MDB Cities Group, avec la participation du vice-président Ambroise Fayolle.
Le choix de la rédaction
Nos activités
Les grands défis d’aujourd’hui revêtent une dimension mondiale. Partout dans le monde, nos investissements contribuent à instaurer la stabilité et une croissance durable et à lutter contre les changements climatiques.
Le Groupe BEI entend assurer la paix et la sécurité de l’Europe par ses investissements dans notre tissu industriel, notre supériorité technologique et nos infrastructures de défense essentielles.
Trois ans après l’invasion de la Russie, notre soutien à l’Ukraine demeure indéfectible, alors que nous continuons à mobiliser des ressources pour aider à reconstruire le pays.
La société traverse une période d’urgence climatique et environnementale. Nous sommes à l’avant-garde de la lutte mondiale contre les changements climatiques et la dégradation de l’environnement.
Nous contribuons à la réduction des émissions et à la diminution du coût de l’énergie en mettant à disposition des financements en faveur de l’énergie propre et de solutions innovantes pour laisser un monde plus vert aux générations futures.
Nous travaillons avec des entreprises, des groupes de réflexion, des organismes à but non lucratif, des pouvoirs publics et d’autres institutions financières internationales pour cofinancer des projets d’atténuation des changements climatiques et d’adaptation à leurs effets, ainsi que d’autres initiatives en lien avec le climat.