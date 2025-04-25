La BEI salue la nouvelle contribution de l’Irlande au fonds de reconstruction – accélération du soutien à l’Ukraine

EIB

Grâce à la contribution de l’Irlande, le fonds de la Banque européenne d’investissement (BEI) « EU for Ukraine » a dépassé les 400 millions d’euros.

L’appui des États membres de l’UE en faveur de ce fonds vient compléter les 2,2 milliards d’euros déjà mis à disposition par le Groupe BEI pour l’aide d’urgence et le redressement en Ukraine depuis le début de l’invasion russe à grande échelle.

Dans le cadre de la facilité de l’Union européenne pour l’Ukraine, la BEI déploie 2 milliards d’euros supplémentaires pour de nouveaux investissements en faveur de la reconstruction, avec une première série de projets dans les domaines de l’eau, du chauffage et des infrastructures municipales.

La Banque européenne d’investissement, le bras financier de l’Union européenne, annonce aujourd’hui une contribution de 7 millions d’euros de l’Irlande au Fonds EU for Ukraine, un instrument complémentaire mis en place par la BEI pour appuyer les efforts de redressement et de reconstruction de l’Ukraine.

Cette nouvelle contribution porte la dotation totale du fonds à plus de 410 millions d’euros, témoignage fort de l’unité et de la solidarité des États européens, et de leur engagement à se tenir aux côtés de l’Ukraine comme partenaires de confiance dans sa reconstruction et sur la voie de son adhésion à l’UE.

La nouvelle a été communiquée par la présidente de la BEI, Nadia Calviño, et le ministre irlandais des finances, Paschal Donohoe, en présence du ministre ukrainien des finances, Sergii Marchenko, lors de leur rencontre en marge des réunions de printemps 2025 du Groupe de la Banque mondiale et du FMI à Washington.

Nadia Calviño, présidente du Groupe BEI : « Je salue la contribution apportée ce jour par l’Irlande pour accélérer et soutenir des projets qui concourront à la reconstruction de l’Ukraine et aideront les Ukrainiens et les entreprises dans leur vie quotidienne. C’est l’Europe lorsqu’elle donne sa pleine mesure : unie, solidaire et déterminée. Ensemble, nous mobilisons des ressources pour aider l’Ukraine à se reconstruire, pour notre sécurité commune et un avenir stable. »

Teresa Czerwińska, vice-présidente de la BEI, chargée de la supervision des opérations de la Banque en Ukraine : « Grâce au Fonds EU for Ukraine, la solidarité européenne prend la forme d’un soutien concret qui aide l’Ukraine à se redresser et à se reconstruire plus rapidement. »

Paschal Donohoe, ministre irlandais des finances : « Je me réjouis de la signature aujourd’hui du contrat relatif à notre contribution au Fonds EU4U avec la présidente Calviño et le ministre Marchenko. L’Irlande a toujours été claire et ferme dans son soutien au peuple ukrainien depuis l’invasion injustifiée de la Russie. Nous savons tous que la reconstruction et le redressement de l’Ukraine demanderont des investissements considérables et constants pour lesquels il faudra combiner connaissances techniques sectorielles et appui financier. La Banque européenne d’investissement est l’un des partenaires clé du relèvement de l’Ukraine et le Fonds EU for Ukraine permet de rétablir les services de base, de reconstruire les réseaux d’énergie et de transport et de continuer à faire en sorte que les entreprises ukrainiennes puissent résister au conflit. L’Irlande est ainsi heureuse de contribuer directement à l’appui de BEI Monde aux projets les plus urgents à mettre en œuvre en Ukraine dans le secteur tant public que privé. Je me félicite en outre que le Fonds EU4U poursuive son action visant à aider l’Ukraine à se préparer à son adhésion à l’UE. »

Valdis Dombrovskis, commissaire européen chargé de l’économie et de la productivité ainsi que de la mise en œuvre et de la simplification : « Je salue vivement la contribution de l’Irlande au Fonds EU for Ukraine, élément essentiel du soutien complet de la BEI à la reconstruction et au relèvement de l’Ukraine. Il s’agit là d’un témoignage tangible de la solidarité des États membres de l’UE. Chaque contribution nous fait progresser dans la mise en œuvre des mesures urgentes de redressement et de reconstruction nécessaires sur le terrain. Nous resterons aux côtés de l’Ukraine et des Ukrainiens. »

Œuvrer ensemble à la reconstruction de l’Ukraine

Si on tient compte de celle de l’Irlande, le Fonds EU for Ukraine a reçu des contributions de 16 États membres de l’UE : la Belgique, Chypre, la Croatie, le Danemark, l’Espagne, l’Estonie, la Finlande, la France, l’Italie, la Lettonie, la Lituanie, le Luxembourg, les Pays-Bas, la Pologne et la Slovaquie.

L’appui fourni au titre du fonds permet à la BEI de financer des projets de reconstruction essentiels en Ukraine pour lesquels il n’aurait peut-être pas été possible, autrement, de trouver des ressources dans le contexte actuel difficile. Le fonds aide également les promoteurs de projets en réduisant les coûts d’emprunt, ce qui rend les projets de reconstruction vitaux plus abordables.

Divers projets de relèvement, situés dans l’ensemble de l’Ukraine, ont bénéficié d’un concours du fonds, notamment le financement de petites entreprises dans le but de maintenir l’emploi et l’activité économique, le renforcement des services d’intervention d’urgence avec le déploiement de la ligne d’urgence 112 de l’UE et le soutien à la modernisation des transports urbains, comme le renouvellement de la flotte de métro de Kiev en remplacement des trains obsolètes de l’ère soviétique et la réduction de la dépendance à l’égard des équipements de fabrication russe.

Informations générales

La BEI en Ukraine

Présent en Ukraine depuis 2007, le Groupe BEI a toujours été un partenaire fiable accompagnant le pays sur la voie de son intégration à l’UE, un appui devenu encore plus vital depuis l’invasion à grande échelle par la Russie. Depuis 2022, le Groupe BEI a mis à disposition 2,2 milliards d’euros pour l’aide d’urgence et le redressement, soutenant l’Ukraine dans ses efforts pour augmenter sa résilience, consolider son économie et fournir des services publics essentiels. Le Groupe continue d’accorder la priorité aux investissements dans la sécurité de l’approvisionnement énergétique de l’Ukraine, la remise en état des infrastructures endommagées et le maintien des services publics de base dans l’ensemble du pays. Dans le cadre de l’initiative plus large « EU for Ukraine (EU4U) et de son fonds du même nom, ainsi que du rôle clé qu’elle joue dans le déploiement de la facilité pour l’Ukraine mise en place par l’Union européenne et dotée d’une enveloppe de 50 milliards d’euros, la BEI reste déterminée à intensifier son soutien, en étroite collaboration avec la Commission européenne, le Parlement européen, les États membres de l’UE et les partenaires internationaux.