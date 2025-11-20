Search EN menu en EIB GROUP CLIENT PORTAL
Close EIB GROUP CLIENT PORTAL
Search
Search
Results
Top 5 search results See all results Advanced search
Top searches
Most visited pages

BORDEAUX METROPOLE CLEAN URBAN TRANSPORT

Signature(s)

Amount
€ 150,000,000
Countries
Sector(s)
France : € 150,000,000
Transport : € 150,000,000
Signature date(s)
27/11/2025 : € 150,000,000
Link to source
Data sheet
BORDEAUX METROPOLE CLEAN URBAN TRANSPORT
Other links
Summary sheet
BORDEAUX METROPOLE CLEAN URBAN TRANSPORT

Summary sheet

Release date
3 November 2025
Status
Reference
Signed | 27/11/2025
20250192
Project name
Promoter - financial intermediary
BORDEAUX METROPOLE CLEAN URBAN TRANSPORT
BORDEAUX METROPOLE
Proposed EIB finance (Approximate amount)
Total cost (Approximate amount)
EUR 375 million
EUR 751 million
Location
Sector(s)
Description
Objectives

Le projet comprend (i) la réalisation de 7 lignes de bus express (BEX), (ii) l'acquisition de bus électriques, (iii) des travaux permettant d'optimiser la circulation des bus, (iv) la construction du 3ème dépôt à Floirac; (v) aménagements des parcs-relais; (vi) extension du réseau de pistes cyclables.

L'opération vise à améliorer la desserte en transport public, à verdir le parc de bus, à favoriser l'intermodalité et à étendre le réseau cyclable. Ces investissements devraient donc favoriser le transfert modal du véhicule privé vers les transports publics et les modes de déplacement actifs, et diversifier les alternatives de transport durable afin de renforcer la fiabilité, de rendre les services de transport en commun plus accessibles et abordables, et de bénéficier à toute la population, y compris aux personnes les plus vulnérables.

Environmental aspects
Procurement

Pour l'ensemble des composantes, la conformité du projet avec les Directives applicables de l'UE relatives à l'environnement, notamment la Directive 2011/92/UE modifiée par la directive 2014/52/EU, et la Directive 92/43/EEC concernant les Habitats et la Directive 2009/147/CE sur les Oiseaux, ainsi que l'affectation de sites Natura 2000, et, le cas échéant, la conformité avec la Directive 2000/60/EC portant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l'eau seront analysés pendant l'instruction de l'opération.

La Banque exigera que Bordeaux Métropole veille à ce que les marchés pour la mise en oeuvre de cette opération soient passés conformément à la législation de l'UE applicable en matière de passation des marchés (Directive 2014/25/UE ou Directive 2014/24/EU le cas échéant, ainsi que la Directive 92/13/CEE ou la Directive 89/665/EEC) telle qu'interprétée par la Cour de Justice de l'UE, avec publication des avis d'appel d'offres au Journal officiel de l'UE, si nécessaire.

Milestone
Under appraisal
Approved
Signed
20 November 2025
27 November 2025
Link to source
Summary sheet
BORDEAUX METROPOLE CLEAN URBAN TRANSPORT
Other links
Data sheet
BORDEAUX METROPOLE CLEAN URBAN TRANSPORT

Disclaimer

Before financing approval by the Board of Directors, and before loan signature, projects are under appraisal and negotiation. The information and data provided on this page are therefore indicative.
They are provided for transparency purposes only and cannot be considered to represent official EIB policy (see also the Explanatory notes).

General enquiries and comments

The EIB is committed to open communication and encourages constructive stakeholder input regarding its activities.
Enquiries and comments concerning the EIB’s involvement in a project or the financing facilities, activities, organisation and objectives of the EIB, can be sent to the EIB Infodesk.
Alternatively, the EIB can be contacted through its external offices.
Queries regarding details of a specific project, in particular when it is under appraisal by the EIB, should preferably be addressed directly to project promoters.

Media enquiries

Media-related enquiries can be addressed to the EIB Press Office. Please also visit our Media information section.

Complaints mechanism

Any complaint regarding alleged maladministration can be lodged via the EIB Complaints Mechanism. The European Ombudsman acts as an independent external accountability mechanism of the EIB.

Zero tolerance against fraud and corruption

The EIB has a zero tolerance policy on fraud or corruption. To report allegations of fraud and corruption relating to EIB-financed projects, please contact the Investigations Division. All reports will be treated as strictly confidential and handled in line with EIB investigation procedures and the EIB Group Anti-Fraud Policy.

Related publications