BORDEAUX METROPOLE CLEAN URBAN TRANSPORT

Le projet comprend (i) la réalisation de 7 lignes de bus express (BEX), (ii) l'acquisition de bus électriques, (iii) des travaux permettant d'optimiser la circulation des bus, (iv) la construction du 3ème dépôt à Floirac; (v) aménagements des parcs-relais; (vi) extension du réseau de pistes cyclables.
L'opération vise à améliorer la desserte en transport public, à verdir le parc de bus, à favoriser l'intermodalité et à étendre le réseau cyclable. Ces investissements devraient donc favoriser le transfert modal du véhicule privé vers les transports publics et les modes de déplacement actifs, et diversifier les alternatives de transport durable afin de renforcer la fiabilité, de rendre les services de transport en commun plus accessibles et abordables, et de bénéficier à toute la population, y compris aux personnes les plus vulnérables.
Pour l'ensemble des composantes, la conformité du projet avec les Directives applicables de l'UE relatives à l'environnement, notamment la Directive 2011/92/UE modifiée par la directive 2014/52/EU, et la Directive 92/43/EEC concernant les Habitats et la Directive 2009/147/CE sur les Oiseaux, ainsi que l'affectation de sites Natura 2000, et, le cas échéant, la conformité avec la Directive 2000/60/EC portant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l'eau seront analysés pendant l'instruction de l'opération.
La Banque exigera que Bordeaux Métropole veille à ce que les marchés pour la mise en oeuvre de cette opération soient passés conformément à la législation de l'UE applicable en matière de passation des marchés (Directive 2014/25/UE ou Directive 2014/24/EU le cas échéant, ainsi que la Directive 92/13/CEE ou la Directive 89/665/EEC) telle qu'interprétée par la Cour de Justice de l'UE, avec publication des avis d'appel d'offres au Journal officiel de l'UE, si nécessaire.
