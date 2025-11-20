BORDEAUX METROPOLE CLEAN URBAN TRANSPORT

Le projet comprend (i) la réalisation de 7 lignes de bus express (BEX), (ii) l'acquisition de bus électriques, (iii) des travaux permettant d'optimiser la circulation des bus, (iv) la construction du 3ème dépôt à Floirac; (v) aménagements des parcs-relais; (vi) extension du réseau de pistes cyclables.

L'opération vise à améliorer la desserte en transport public, à verdir le parc de bus, à favoriser l'intermodalité et à étendre le réseau cyclable. Ces investissements devraient donc favoriser le transfert modal du véhicule privé vers les transports publics et les modes de déplacement actifs, et diversifier les alternatives de transport durable afin de renforcer la fiabilité, de rendre les services de transport en commun plus accessibles et abordables, et de bénéficier à toute la population, y compris aux personnes les plus vulnérables.