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PV NOOR ATLAS

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Amount
€ 129,000,000
Countries
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Morocco : € 129,000,000
Energy : € 129,000,000
Signature date(s)
13/12/2019 : € 129,000,000
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Summary sheet

Release date
10 August 2018
Status
Reference
Signed | 13/12/2019
20160665
Project name
Promoter - financial intermediary
PV NOOR ATLAS
OFFICE NATIONAL DE L'ELECTRICITE ET DE L'EAU POTABLE
Proposed EIB finance (Approximate amount)
Total cost (Approximate amount)
EUR 129 million
EUR 272 million
Location
Sector(s)
  • Energy - Electricity, gas, steam and air conditioning supply
Description
Objectives

Le projet NOOR ATLAS a pour objectif la construction de sept centrales solaires photovoltaiques, à l'est et au sud du royaume du Maroc, totalisant une puissance installée de 240MW.

L'opération constitue la seconde phase du «Programme Solaire Photovoltaique» mis en œuvre par l'Office national de l'électricité et de l'eau potable (ONEE) pour développer l'énergie solaire dans les territoires reculés au Maroc, conformément à l'objectif du pays d'augmenter la part de l'énergie renouvelable jusqu'à 52% en 2030 et conformément au "Plan solaire marocain" (MSP). Le projet aura des impacts économiques et sociaux positifs. Il contribuera à réduire la dépendance énergétique du pays en améliorant significativement l'empreinte carbone. La réalisation de cette infrastructure fournira également de nouveaux emplois dans un secteur en expansion. Le projet est en cohérence avec le "Plan d'Action Maroc pour la mise en oeuvre du statut avancé (2013-2017)" de l'Union européenne (UE). La Commission européenne a contribué au développement de l'énergie propre et notamment l'énergie solaire au Maroc à travers des programmes d'assistance technique et de financement des infrastructures.

Environmental aspects
Procurement

La Banque étudiera les informations fournies lors de l'instruction afin de s'assurer que le projet est conforme à ses normes environnementales et sociales mais aussi aux directives de l'UE. Le projet est situé dans un territoire désertique à distance des zones protégées. Si l'opération était situés dans l'UE, il tomberait sous l'annexe II de la directive sur l'évaluation des incidences des projets sur l'environnement EIE (2014/52/UE modifiant la directive EIE 2011/92/UE), exigeant des autorités compétentes de déterminer si une EIE est requise. La Banque veillera à ce que le projet soit conforme à la législation nationale, aux principes pertinents des directives de l'UE et aux normes environnementales et sociales de la BEI.

Le promoteur a l'intention de lancer un appel d'offres ouvert et compétitif pour l'ingénierie, le marché et la construction des installations. La Banque exigera que le promoteur s'assure que la mise en œuvre du projet se fera conformément au "Guide de passation de marché" de la Banque.

Under ELM Guarantee

This operation is covered by the ELM Guarantee.

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Disclaimer

Before financing approval by the Board of Directors, and before loan signature, projects are under appraisal and negotiation. The information and data provided on this page are therefore indicative.
They are provided for transparency purposes only and cannot be considered to represent official EIB policy (see also the Explanatory notes).

Documents

Non-Technical Summary (NTS) - ONEE - NOOR ATLAS - Cadre de gestion environnementale et sociale du projet solaire photovoltaïque de Noor Atlas - Résumé non-technique
Publication Date
29 Oct 2018
Document language
French
Main Topic
Lending
Document Number
87970451
Document Focus
Environmental Information
Document Type
Non-Technical Summary (NTS)
Project Number
20160665
Sector(s)
Energy
Regions
Mediterranean countries
Countries
Morocco
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Environmental and Social Impact Assessment (ESIA) - ONEE - NOOR ATLAS - Cadre de gestion environnementale et sociale du projet solaire photovoltaïque de Noor Atlas
Publication Date
29 Oct 2018
Document language
French
Main Topic
Lending
Document Number
83281834
Document Focus
Environmental Information
Document Type
Environmental and Social Impact Assessment (ESIA)
Project Number
20160665
Sector(s)
Energy
Regions
Mediterranean countries
Countries
Morocco
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Environmental and Social Data Sheet (ESDS) - ONEE - NOOR ATLAS
Publication Date
26 Jan 2019
Document language
English
Main Topic
Lending
Document Number
87663532
Document Focus
Environmental Information
Document Type
Environmental and Social Data Sheet (ESDS)
Project Number
20160665
Sector(s)
Energy
Regions
Mediterranean countries
Countries
Morocco
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Environmental and Social Impact Assessment (ESIA) - PV NOOR ATLAS - Plan de Gestion Environmental et Social - Site de Bouanane
Publication Date
11 Jul 2023
Document language
French
Main Topic
Lending
Document Number
172812001
Document Focus
Environmental Information
Document Type
Environmental and Social Impact Assessment (ESIA)
Project Number
20160665
Sector(s)
Energy
Regions
Mediterranean countries
Countries
Morocco
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Stakeholder Engagement Plan (SEP) - PV NOOR ATLAS - Plan d’Engagement des Parties Prenantes - Site de TanTan
Publication Date
11 Jul 2023
Document language
French
Main Topic
Lending
Document Number
172798160
Document Focus
Environmental Information
Document Type
Stakeholder Engagement Plan (SEP)
Project Number
20160665
Sector(s)
Energy
Regions
Mediterranean countries
Countries
Morocco
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Stakeholder Engagement Plan (SEP) - PV NOOR ATLAS - Plan d’Engagement des Parties Prenantes - Site de Bouanane
Publication Date
11 Jul 2023
Document language
French
Main Topic
Lending
Document Number
172758775
Document Focus
Environmental Information
Document Type
Stakeholder Engagement Plan (SEP)
Project Number
20160665
Sector(s)
Energy
Regions
Mediterranean countries
Countries
Morocco
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Environmental and Social Impact Assessment (ESIA) - PV NOOR ATLAS - Site de TanTan
Publication Date
11 Jul 2023
Document language
French
Main Topic
Lending
Document Number
172724981
Document Focus
Environmental Information
Document Type
Environmental and Social Impact Assessment (ESIA)
Project Number
20160665
Sector(s)
Energy
Regions
Mediterranean countries
Countries
Morocco
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Environmental and Social Impact Assessment (ESIA) - PV NOOR ATLAS - Plan de Gestion Environmental et Social - Site de TanTan
Publication Date
11 Jul 2023
Document language
French
Main Topic
Lending
Document Number
172724982
Document Focus
Environmental Information
Document Type
Environmental and Social Impact Assessment (ESIA)
Project Number
20160665
Sector(s)
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Mediterranean countries
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Stakeholder Engagement Plan (SEP) - PV NOOR ATLAS - Plan d’Engagement des Parties Prenantes - Site d’Enjil
Publication Date
11 Jul 2023
Document language
French
Main Topic
Lending
Document Number
172758778
Document Focus
Environmental Information
Document Type
Stakeholder Engagement Plan (SEP)
Project Number
20160665
Sector(s)
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Mediterranean countries
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Environmental and Social Impact Assessment (ESIA) - PV NOOR ATLAS - Plan de Gestion Environmental et Social - Site d’Enjil
Publication Date
11 Jul 2023
Document language
French
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Lending
Document Number
172798576
Document Focus
Environmental Information
Document Type
Environmental and Social Impact Assessment (ESIA)
Project Number
20160665
Sector(s)
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Stakeholder Engagement Plan (SEP) - PV NOOR ATLAS - Plan d’Engagement des Parties Prenantes - Site de TaTa
Publication Date
11 Jul 2023
Document language
French
Main Topic
Lending
Document Number
172770248
Document Focus
Environmental Information
Document Type
Stakeholder Engagement Plan (SEP)
Project Number
20160665
Sector(s)
Energy
Regions
Mediterranean countries
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Morocco
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Stakeholder Engagement Plan (SEP) - PV NOOR ATLAS - Plan d’Engagement des Parties Prenantes - Site de Boudnib
Publication Date
11 Jul 2023
Document language
French
Main Topic
Lending
Document Number
172718719
Document Focus
Environmental Information
Document Type
Stakeholder Engagement Plan (SEP)
Project Number
20160665
Sector(s)
Energy
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Mediterranean countries
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Morocco
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Environmental and Social Impact Assessment (ESIA) - PV NOOR ATLAS - Site de TaTa
Publication Date
11 Jul 2023
Document language
French
Main Topic
Lending
Document Number
172812000
Document Focus
Environmental Information
Document Type
Environmental and Social Impact Assessment (ESIA)
Project Number
20160665
Sector(s)
Energy
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Mediterranean countries
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Environmental and Social Impact Assessment (ESIA) - PV NOOR ATLAS - Site de Boudnib
Publication Date
11 Jul 2023
Document language
French
Main Topic
Lending
Document Number
172798159
Document Focus
Environmental Information
Document Type
Environmental and Social Impact Assessment (ESIA)
Project Number
20160665
Sector(s)
Energy
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Mediterranean countries
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Environmental and Social Impact Assessment (ESIA) - PV NOOR ATLAS - Plan de Gestion Environmental et Social - Site de Boudnib
Publication Date
11 Jul 2023
Document language
French
Main Topic
Lending
Document Number
172749953
Document Focus
Environmental Information
Document Type
Environmental and Social Impact Assessment (ESIA)
Project Number
20160665
Sector(s)
Energy
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Mediterranean countries
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Environmental and Social Impact Assessment (ESIA) - PV NOOR ATLAS - Site d’Enjil
Publication Date
11 Jul 2023
Document language
French
Main Topic
Lending
Document Number
172770250
Document Focus
Environmental Information
Document Type
Environmental and Social Impact Assessment (ESIA)
Project Number
20160665
Sector(s)
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Environmental and Social Impact Assessment (ESIA) - PV NOOR ATLAS - Plan de Gestion Environmental et Social - Site de TaTa
Publication Date
11 Jul 2023
Document language
French
Main Topic
Lending
Document Number
172804334
Document Focus
Environmental Information
Document Type
Environmental and Social Impact Assessment (ESIA)
Project Number
20160665
Sector(s)
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Environmental and Social Impact Assessment (ESIA) - PV NOOR ATLAS - Site de Bouanane
Publication Date
11 Jul 2023
Document language
French
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Lending
Document Number
172770249
Document Focus
Environmental Information
Document Type
Environmental and Social Impact Assessment (ESIA)
Project Number
20160665
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Stakeholder Engagement Plan (SEP) - PV NOOR ATLAS - Plan d’Engagement des Parties Prenantes
Publication Date
26 Apr 2024
Document language
French
Main Topic
Lending
Document Number
206520311
Document Focus
Environmental Information
Document Type
Stakeholder Engagement Plan (SEP)
Project Number
20160665
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Mediterranean countries
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Environmental and Social Impact Assessment (ESIA) - PV NOOR ATLAS - Étude d’Impact Environnemental et Social
Publication Date
26 Apr 2024
Document language
French
Main Topic
Lending
Document Number
206505976
Document Focus
Environmental Information
Document Type
Environmental and Social Impact Assessment (ESIA)
Project Number
20160665
Sector(s)
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Mediterranean countries
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Environmental and Social Impact Assessment (ESIA) - PV NOOR ATLAS - Plan d'Acquisition de Terrain - PV Noor Atlas Tantan
Publication Date
1 Nov 2024
Document language
French
Main Topic
Lending
Document Number
235657614
Document Focus
Environmental Information
Document Type
Environmental and Social Impact Assessment (ESIA)
Project Number
20160665
Sector(s)
Energy
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Environmental and Social Impact Assessment (ESIA) - PV NOOR ATLAS - Plan d'Acquisition de Terrain - PV Noor Atlas Boudnib
Publication Date
1 Nov 2024
Document language
French
Main Topic
Lending
Document Number
235648479
Document Focus
Environmental Information
Document Type
Environmental and Social Impact Assessment (ESIA)
Project Number
20160665
Sector(s)
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Environmental and Social Impact Assessment (ESIA) - PV NOOR ATLAS - PV Noor Atlas Bouanane
Publication Date
1 Nov 2024
Document language
French
Main Topic
Lending
Document Number
235652675
Document Focus
Environmental Information
Document Type
Environmental and Social Impact Assessment (ESIA)
Project Number
20160665
Sector(s)
Energy
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Environmental and Social Impact Assessment (ESIA) - PV NOOR ATLAS - Plan d'Acquisition de Terrain - PV Noor Atlas Tata
Publication Date
1 Nov 2024
Document language
French
Main Topic
Lending
Document Number
235661922
Document Focus
Environmental Information
Document Type
Environmental and Social Impact Assessment (ESIA)
Project Number
20160665
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Environmental and Social Impact Assessment (ESIA) - PV NOOR ATLAS - Plan d'Acquisition de Terrain - PV Noor Atlas – Ain Beni Mathar
Publication Date
1 Nov 2024
Document language
French
Main Topic
Lending
Document Number
235662642
Document Focus
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Document Type
Environmental and Social Impact Assessment (ESIA)
Project Number
20160665
Sector(s)
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Environmental and Social Impact Assessment (ESIA) - PV NOOR ATLAS - Plan d'Acquisition de Terrain - PV Noor Atlas Enjil
Publication Date
1 Nov 2024
Document language
French
Main Topic
Lending
Document Number
235657972
Document Focus
Environmental Information
Document Type
Environmental and Social Impact Assessment (ESIA)
Project Number
20160665
Sector(s)
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Any complaint regarding alleged maladministration can be lodged via the EIB Complaints Mechanism. The European Ombudsman acts as an independent external accountability mechanism of the EIB.

Zero tolerance against fraud and corruption

The EIB has a zero tolerance policy on fraud or corruption. To report allegations of fraud and corruption relating to EIB-financed projects, please contact the Investigations Division. All reports will be treated as strictly confidential and handled in line with EIB investigation procedures and the EIB Group Anti-Fraud Policy.

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