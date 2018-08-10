PV NOOR ATLAS

Summary sheet
Le projet NOOR ATLAS a pour objectif la construction de sept centrales solaires photovoltaiques, à l'est et au sud du royaume du Maroc, totalisant une puissance installée de 240MW.
L'opération constitue la seconde phase du «Programme Solaire Photovoltaique» mis en œuvre par l'Office national de l'électricité et de l'eau potable (ONEE) pour développer l'énergie solaire dans les territoires reculés au Maroc, conformément à l'objectif du pays d'augmenter la part de l'énergie renouvelable jusqu'à 52% en 2030 et conformément au "Plan solaire marocain" (MSP). Le projet aura des impacts économiques et sociaux positifs. Il contribuera à réduire la dépendance énergétique du pays en améliorant significativement l'empreinte carbone. La réalisation de cette infrastructure fournira également de nouveaux emplois dans un secteur en expansion. Le projet est en cohérence avec le "Plan d'Action Maroc pour la mise en oeuvre du statut avancé (2013-2017)" de l'Union européenne (UE). La Commission européenne a contribué au développement de l'énergie propre et notamment l'énergie solaire au Maroc à travers des programmes d'assistance technique et de financement des infrastructures.
La Banque étudiera les informations fournies lors de l'instruction afin de s'assurer que le projet est conforme à ses normes environnementales et sociales mais aussi aux directives de l'UE. Le projet est situé dans un territoire désertique à distance des zones protégées. Si l'opération était situés dans l'UE, il tomberait sous l'annexe II de la directive sur l'évaluation des incidences des projets sur l'environnement EIE (2014/52/UE modifiant la directive EIE 2011/92/UE), exigeant des autorités compétentes de déterminer si une EIE est requise. La Banque veillera à ce que le projet soit conforme à la législation nationale, aux principes pertinents des directives de l'UE et aux normes environnementales et sociales de la BEI.
Le promoteur a l'intention de lancer un appel d'offres ouvert et compétitif pour l'ingénierie, le marché et la construction des installations. La Banque exigera que le promoteur s'assure que la mise en œuvre du projet se fera conformément au "Guide de passation de marché" de la Banque.
This operation is covered by the ELM Guarantee.
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