PV NOOR ATLAS

L'opération constitue la seconde phase du «Programme Solaire Photovoltaique» mis en œuvre par l'Office national de l'électricité et de l'eau potable (ONEE) pour développer l'énergie solaire dans les territoires reculés au Maroc, conformément à l'objectif du pays d'augmenter la part de l'énergie renouvelable jusqu'à 52% en 2030 et conformément au "Plan solaire marocain" (MSP). Le projet aura des impacts économiques et sociaux positifs. Il contribuera à réduire la dépendance énergétique du pays en améliorant significativement l'empreinte carbone. La réalisation de cette infrastructure fournira également de nouveaux emplois dans un secteur en expansion. Le projet est en cohérence avec le "Plan d'Action Maroc pour la mise en oeuvre du statut avancé (2013-2017)" de l'Union européenne (UE). La Commission européenne a contribué au développement de l'énergie propre et notamment l'énergie solaire au Maroc à travers des programmes d'assistance technique et de financement des infrastructures.