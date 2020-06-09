Olcay Silahlıs Idee, den Abfall in der Türkei zu reduzieren und Hunger zu bekämpfen, erwies sich als weise Voraussicht.

Denn die Coronakrise störte die Lieferketten massiv – Lebensmittel und andere Waren für Restaurants, Ferienresorts und Läden stapelten sich in den Lagern. Fazla Gida kam da genau richtig.

„Die Lieferketten sind zusammengebrochen“, meint Silahlı, Mitgründer und CEO von Fazla Gida. „Die Unternehmen planen die Nachfrage mit alten Daten. Die Trends ändern sich aktuell aber, und in den nächsten zwei oder drei Jahren fehlt es ihnen an einer guten Basis, um die Nachfrage zu berechnen.“

Fazla Gida – oder Whole Surplus – ist so etwas wie ein „betreuter Marktplatz“, auf dem Unternehmen übriggebliebene Waren verkaufen, an gemeinnützige Organisationen und Tafeln spenden oder, wenn alle Stricke reißen, als Tierfutter oder Recyclingmaterial anbieten können. Die Unternehmen erhalten somit noch etwas Geld, und Gesellschaft, Umwelt und Geldbeutel profitieren.

Whole Surplus ist auf Lebensmittel spezialisiert, vermittelt aber auch andere Waren. Dabei tritt die Firma entweder als Käufer auf, der die Lebensmittel und Waren wiederverkauft, oder als Vermittler, der eine Gebühr verlangt, die sich nach dem Nutzen für das betreffende Unternehmen richtet.