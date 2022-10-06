Wenn Grundschulkinder in Portugal nach der Methode von Celmira Macedo lernen, hören sie zuerst die Geschichte vom Elfen EKUI und dem Hürdenmonster.

Die Helden der Geschichte sind Kinder, die blind oder taub sind oder anderweitig behindert.

Mit dem Elfen EKUI an ihrer Seite kämpfen sie gegen die Hürden, die alle davon abhalten, gemeinsam zu lernen. Die Geschichte wird mündlich, in Zeichensprache und in Blindenschrift erzählt.

So beginnt eine Reise, die alle Schülerinnen und Schüler der Klasse zusammen unternehmen. Die Kinder lesen und hören das Alphabet nicht nur, soweit sie es können. Sie lernen auch, wie sie Buchstaben mit den Händen zeigen und mit den Fingern in Blindenschrift fühlen.

„Wenn Kinder mit und ohne Behinderung all diese Sinne nutzen – Sehen, Hören, Bewegen und Fühlen –, lernen sie schneller und so, wie es ihren Fähigkeiten entspricht“, sagt Lehrerin Macedo, die Schöpferin der EKUI-Methode.

Ihr Ansatz stellt den Unterrichtsansatz an portugiesischen Schulen auf den Kopf.

Normalerweise werden blinde oder taube Schülerinnen und Schüler oder Kinder mit Autismusspektrum-Störungen zeitweise getrennt unterrichtet. Bei EKUI (Equity, Knowledge, Universality, Inclusion) bleibt die gesamte Klasse zusammen. Die Lehrkräfte arbeiten mit Lernkarten, die Buchstaben in Blindenschrift, mit bildlichem Hinweis (wie etwa der Mund einen Laut bildet) und geschrieben zeigen.

Macedo freut sich, wenn sie von Kindern hört, die ihren Eltern im Aufzug erklären, was dort in Blindenschrift steht. Oder die taube Menschen spontan in Zeichensprache mit „hallo“ grüßen.

Es ist ein Zeichen der Empathie, die sie mit ihrer Methode wecken will.

Mittlerweile arbeiten mehr als 450 Klassen in über 70 Städten in Portugal nach EKUI; fast 9 000 Lehrkräfte wurden in der vielfach ausgezeichneten Methode geschult. EKUI war 2016 unter den Finalisten des Wettbewerbs für Soziale Innovation. Mit diesem Wettbewerb fördert das EIB-Institut Lösungen für Sozial- und Umweltprobleme. Seit 2021 ist Macedo Ashoka Fellow.