Algen statt Antibiotika

Olmix nutzt sein einzigartiges Wissen über die Gewinnung und Verarbeitung von Algen und Tonerde, um innovative Produkte für die Landwirtschaft und die Nahrungsmittelindustrie herzustellen, und ist damit sehr erfolgreich. Heute erwirtschaftet Olmix mit seinen 800 Mitarbeitern einen Umsatz von 160 Millionen Euro und unterhält sogar ein eigenes Schulungszentrum. Die Breizh Algae School steht auf dem Bauernhof, auf dem der Firmenchef einst zur Welt kam. Dort lernt man, wie Landwirtschaft mit Algen funktioniert – ganz ohne Pestizide, Antibiotika und chemische Zusätze. Hervé Balusson erinnert sich: „Als ich damals sagte, dass ich Hühner mit Algen aufziehen will, haben mich alle ausgelacht. Aber in Japan und China bin ich mit meinem Projekt auf großes Interesse gestoßen, und so konnte das Unternehmen international Fuß fassen.“

Die Europäische Investitionsbank hat im September 2017 ein Darlehen von 30 Millionen Euro an Olmix vergeben. Nach Ansicht von Sébastien Collot, der das Projekt für die EIB geprüft hat, kann Olmix dazu beitragen, die wachsende Weltbevölkerung nachhaltig zu ernähren: „Olmix handelt ganz im Sinne der europäischen Ziele. Das Unternehmen nutzt biologische Meeresressourcen und Algen für eine nachhaltige Landwirtschaft. Das ist gut für die Umwelt.“