Mikael Eydt hat sich in Kopenhagen zweimal verliebt, sagt er.

Eydt stammt aus einer deutschen Kleinstadt, und nach dem Studium stand sein Werdegang eigentlich fest: Er sollte das Hotel leiten, das seine Familie seit sechs Generationen betreibt. Doch vorher wollte er noch ein bisschen herumkommen und nahm in der dänischen Hauptstadt einen Job als Barkeeper an.

Seine Neugier aus Studienzeiten, Fachrichtung Business und Nachhaltigkeit, behielt er sich bei. „Wie kann man als Unternehmer Gutes tun und gleichzeitig Erfolg haben? Schließlich überlebt eine Firma langfristig nur, wenn sie Gewinne einfährt und wächst.“

2018 in Kopenhagen angekommen, sah er sich schon bald nach jungen dänischen Unternehmen um, die so dachten wie er. Dabei traf er Hannah Michaud, die mit dem „Upcycling“ von Apfeltrester aus der Mostherstellung ein Unternehmen auf die Beine stellen wollte. Sie wurden erst Freunde, dann Geschäftspartner. Und schließlich gründeten sie Beyond Leather Materials. In dieser Zeit lernte Eydt auch seine Freundin kennen und beschloss, in Dänemark zu bleiben.

Zwei Monate nach dem Umzug nach Kopenhagen rief er seine Eltern an: „Ich wollte nur sagen, dass ich wahrscheinlich nicht zurückkomme. Tut mir leid, aber Ihr müsst jemand anderen für das Hotel finden.“

Hannah Michaud hatte in einem Biomimikry-Kurs an der Copenhagen School of Design and Technology (KEA) untersucht, was sich mit Apfelpulpe anfangen lässt. „Zuerst wollten wir Pappe daraus machen“, erzählt Mikael Eydt. „Aber ziemlich schnell war klar, dass es dafür keinen Markt gibt.“ Und dann erkannten sie das Marktpotenzial für nachhaltige Lederimitate.