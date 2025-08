Feuchtgebiete sind der Lebensraum von 40 Prozent aller Arten weltweit, aber sie verschwinden dreimal so schnell wie unsere Wälder. Tausende von Pflanzen und Tieren sind vom Aussterben bedroht.

Auch Serbien erlebt immer häufiger Hitzewellen und Überschwemmungen. Das Land muss dringend seine wertvollen und produktiven Ökosysteme schützen – für das Klima und den Erhalt der Artenvielfalt.

„Feuchtgebiete speichern große Mengen an Kohlenstoff. Damit verringern sie die CO 2 -Konzentration in der Atmosphäre und bremsen die Erderwärmung“, sagt Tanja Vukov, Evolutionsbiologin und Expertin für Feuchtgebiete am Siniša-Stanković-Institut für biologische Forschung in Belgrad.

„Sie sind auch wichtig für die Regulierung des Mikroklimas und schützen vor extremen Wetterbedingungen. Wenn wir sie renaturieren und erhalten, könnten wir das Risiko einer Klimakatastrophe um 30 Prozent senken.“

Urbanisierung, Landwirtschaft, Verschmutzung und die Ausbeutung von Ressourcen – all dies belastet Feuchtgebiete. Um gegenzusteuern, brauchen wir strengere Vorschriften und müssen Umweltstandards durchsetzen. Vor allem müssen wir den Menschen bewusst machen, wie wichtig diese Naturschätze sind.

Serbien hat dazu die Kampagne „Mehr als nur ein Teich“ gestartet, als Teil der Initiative EU für die Grüne Agenda in Serbien. Aufklären und Handeln ist das Ziel: Die Öffentlichkeit soll erfahren, welche Vorteile Feuchtgebiete für Mensch und Umwelt haben. Unternehmen, Verwaltungen, wissenschaftliche Einrichtungen und zivilgesellschaftliche Organisationen sollen Vorschläge machen, wie sich diese Landschaften schützen lassen.