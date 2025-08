Regulierung der Wasserstände zum Wohle von Mensch und Tier

In der serbischen Region Vojvodina arbeiten Öko-Aktivistinnen und -Aktivisten an einem Projekt, das den Umbau des Kanalnetzes am Fluss Tisa vorsieht. Damit soll der Wasserstand in dem Gebiet so reguliert werden, dass er das ganze Jahr hindurch auf die Bedürfnisse von Viehzüchtern, Bäuerinnen, Jägern und Naturschützerinnen ausgelegt ist.

„Durch den Bau niedriger Überlaufdämme entstehen größere, seichte Wasserflächen für Pflanzen, Vieh und Wildtiere“, erklärt Miloš Bibin von der Gesellschaft für Umweltschutz Okanj-Elemer.

„So können wir die Artenvielfalt verbessern und zusätzlich einige Lebensräume und Jahrhunderte alte serbische Naturschätze bewahren.“