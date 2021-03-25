Vor zwei Jahren übertrugen Kroll und Ecosia-Miteigentümer Tim Schumacher ihre Unternehmensanteile an die Purpose Stiftung und machten aus Ecosia ein Unternehmen im Verantwortungseigentum. Das bedeutet, dass Ecosia nicht verkauft werden kann und niemand – auch Kroll als Gründer nicht – daraus Gewinne oder Dividenden ziehen kann.

Sein klares Bekenntnis zu Umwelt, Transparenz und Ethik brachte Ecosia 2014 als erstes deutsches Unternehmen die Zertifizierung als B Corporation ein, d. h. es erfüllt die höchsten Standards für Sozial - und Umweltverträglichkeit, Unternehmensverantwortung und Transparenz. Außerdem gehörte Ecosia 2015 zu den Finalisten des Wettbewerbs für Soziale Innovation. Mit dieser Initiative fördert das EIB-Institut Unternehmen, die an Lösungen für gesellschaftliche Probleme arbeiten.

Massive Umweltzerstörung

Die Geschichte von Ecosia reicht einige Jahre zurück. Nach Abschluss seines Studiums in Deutschland reist Christian Kroll 2007 und 2008 über ein Jahr lang durch Nepal und Südamerika. Dort erlebt er unmittelbar, welche Armut in großen Teilen der Welt herrscht, und sieht sich mit der hässlichen Realität konfrontiert.

„Ich habe gesehen, wie wir unseren Planeten zerstören und riesige Flächen Regenwald für die Viehzucht oder den Sojaanbau abholzen“, erinnert er sich. Auf seinen Reisen erfährt er auch mehr über den Klimawandel und sieht mit eigenen Augen, was dieser anrichtet.

„Da wurde mir klar: Das ist die größte Gefahr für uns Menschen, und wenn niemand etwas dagegen tut, sollte ich wohl selbst etwas unternehmen. Ich habe dann gesehen, dass Bäume pflanzen gut für die Natur und für die Menschen ist. Und dass man damit wirklich etwas gegen den Klimawandel tut.“

Schon im Studium betreibt Kroll eine Vergleichs-Website für Bankdienstleistungen. Für jeden Kunden, der eines der Produkte abschließt, bekommt er eine Provision. Mit dieser Seite finanziert er seine Reisen, und sie bringt ihn auch auf die Idee, eine Suchmaschine zu gründen.

„Ich merkte damals, dass meine Einnahmen größtenteils für die Werbung bei Google draufgingen. Google hat ein cleveres Geschäftsmodell und kann entscheiden, wer gefunden wird und wer nicht. Das gibt dem Unternehmen viel Macht, die hoffentlich nicht missbraucht wird. Aber wenn man damit richtig umgeht, kann man die Leute im Idealfall zu einem klimafreundlicheren Verhalten bewegen.“

Krolls erster Anlauf – damals noch in Nepal – schlug fehl. Aber er entwickelte seine Idee weiter – bis 2009 Ecosia entstand.