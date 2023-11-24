Guter Rat zur rechten Zeit

Für die Sanierung erhält Rom Zuschüsse vom italienischen Staat, EU-Gelder unter PON Metro, dem italienischen Programm für Metropolstädte, und einen Kredit über 150 Millionen Euro von der Europäischen Investitionsbank, den die Bank im Februar 2023 genehmigte.

Außerdem beantragte die Stadt beratende Unterstützung durch die Bank der EU, für die Planung und um die Mittel bestmöglich einzusetzen.

„Unser umfassendes Angebot an technischer, finanzieller und methodischer Beratung wird Rom helfen, das Projekt zügig durchzuziehen und zu überwachen“, meint Alexander Linke, der als Senior Advisor für die EIB bei dem Projekt dabei war.

„Durch die Zusammenarbeit mit EIB Advisory können wir diese Aufgabe stemmen“, sagt D’Amico. „Die technische Hilfe ist für Rom ganz entscheidend. Damit erreichen wir selbst durch kleinere Gebäudesanierungen dauerhafte Verbesserungen beim Energieverbrauch, für die Umwelt und für das Wohlergehen der Kinder.“

„Das ist ein echtes Win-win-Projekt.“

Ein neues Kleid für alte Schulen

Zusammen mit den Bezirken hat die Stadt festgelegt, welche Gebäude den Anfang machen sollen – wo bereits Energieaudits und die nötigen Informationen vorliegen. Diese Schulen können rasch saniert werden, ohne dass es den Schulbetrieb groß beeinträchtigt.

So, wie viele Kinder zu Beginn des Schuljahres neu eingekleidet werden, bekommen nun auch einige Schulen in Rom ein neues Dämmkleid, das sie energieeffizient macht. Alle ausgewählten Schulen erhalten neue Fenster, Türen, Leuchten und moderne Heizanlagen. Bei neueren Gebäuden sind auch Solaranlagen und Wärmepumpen geplant.

„Das ist die größte Investition in Bildungsgebäude seit Jahrzehnten. Die Partnerschaft mit der Bank der EU hilft Rom beim Klimaschutz für die grüne Wende, die neue Chancen für Städte bringt“, sagt Roberto Gualtieri, der Bürgermeister von Rom.

Mit dem Projekt will die Stadt ihre Kosten und Emissionen senken und bis 2030 klimaneutral werden.

„Wir freuen uns, dass wir Rom bei diesem Projekt für die Energiewende finanziell und mit technischer Hilfe unterstützen können“, sagt Andrea Durante, der bei der EIB an der Finanzierung mitwirkte. „Die Investitionen werden nicht nur viel für die Umwelt bringen, sondern auch eine messbare soziale Wirkung durch bessere Schulen – von der Innenstadt bis an den Stadtrand.“