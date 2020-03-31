Wird das Coronavirus an der Vorbereitung auf Pandemien etwas ändern?

Drei Dinge müssen sich meiner Überzeugung nach ändern, damit wir besser vorbereitet sind.

Erstens müssen wir unsere Risikobewertung verbessern. Rückblickend ist die Welt einfach nicht aufgewacht, als bei der letzten SARS-Pandemie die Alarmglocken schrillten. Ich hoffe sehr, dass es diesmal zu einem Paradigmenwechsel kommt – dass sich die Einstellung weltweit tatsächlich ändert, weil das Coronavirus so verheerende globale Auswirkungen hat. Ich weiß, das klingt klischeehaft, aber für mich ist das wirklich der einzige Weg, damit wir besser vorbereitet sind.

Sie haben vielleicht den Ausdruck „schwarzer Schwan“ gehört, der in der letzten Finanzkrise aufkam. Gemeint sind damit Extremrisiken, sehr unwahrscheinliche Ereignisse. Schwäne sind weiß, deshalb glaubt niemand an schwarze Schwäne, bis tatsächlich einer da ist. Erst dann wächst das Bewusstsein dafür, dass schwarze Schwäne vorkommen können – und das schlägt sich dann in neuen Konzepten für die Risikobewertung nieder. Wir erkennen, dass wir ein bestimmtes Risiko völlig unterschätzt haben. Und wir sehen auch, wie wir es mindern, uns besser darauf vorbereiten können.

Das Risiko errechnet sich normalerweise aus der Wahrscheinlichkeit eines Ereignisses mal dem Schaden, den es anrichten könnte. Welcher Teil der Gleichung wird sich durch die Pandemie nun ändern? Wird den Menschen stärker bewusst, dass eine Pandemie möglich ist, oder verstehen wir jetzt besser, welche gewaltigen Auswirkungen ein solches Ereignis haben kann?

Beides, würde ich sagen. Wenn ich an Diskussionen über Pandemien und die Weltgesundheit denke, dann haben wir das nur in recht engem Rahmen betrachtet. Sie haben vielleicht von „vernachlässigten Krankheiten“ und sogenannten „Krankheiten der Armen“ gehört. Infektionskrankheiten wie Tuberkulose, Malaria oder HIV, so hieß es oft, betreffen vor allem die Entwicklungsländer. Und so schlimm das klingen mag, wir haben darüber hinweggesehen, wie das die ganze Welt treffen könnte – jeden von uns.

Gewiss, die Wissenschaft sagt uns, dass Viren keine Grenzen kennen und unsere üblichen Kriterien ignorieren, die wir vielleicht anlegen: BIP, Hautfarbe oder Nationalität etwa. Aber wir haben das Risiko trotzdem unterschätzt. Und eindeutig auch den wirtschaftlichen Schaden.

Denken Sie an die Kosten-Nutzen-Analyse, nach der in der Vergangenheit entschieden wurde, ob Länder und Unternehmen im Sinne der Weltgesundheit in die Impfstoffforschung und ‑entwicklung investieren sollten. Da standen auf der einen Seite ein paar Milliarden, eine Milliarde je Impfstoff – über einen Zeitraum von 10 bis 15 Jahren. Das schien immer viel Geld. Die andere Seite der Gleichung konnte niemand richtig erfassen, weil das zum großen Teil die Entwicklungsländer betraf und man gar nicht so genau wusste, wie sich das auf deren BIP auswirkt. Das wurde völlig unterschätzt.

Aber wenn wir uns jetzt all die Hilfspakete ansehen, dann sprechen wir von zig Billionen. Das sind die Kosten für das Nichtstun, während vorbeugen vielleicht zig Milliarden gekostet hätte. Geld für ein Portfolio an Impfstoffen, Forschung und Entwicklung – damit das Gesundheitswesen vorbereitet ist.

Es ist niederschmetternd. Niemand, der rational entscheidet und weiß, was Nichtstun kostet, würde zögern, in Prävention zu investieren. Wir haben jetzt die Daten, um das besser zu verstehen. Das sind keine Annahmen und Worst-Case-Szenarien mehr. Es ist leider die Realität, in der wir gerade leben.

Ich möchte aber noch auf ein anderes Problem hinweisen: die zeitliche Inkongruenz. Die Politik plant in Zyklen von vier bis fünf Jahren – bis zur nächsten Wahl. Die Forschung und Entwicklung, vor allem bei Impfstoffen, erstreckt sich im Normalfall über 10 bis 15 Jahre. Bei HIV beispielsweise ist die Entwicklung bis heute nicht abgeschlossen. Kontinuierlich fließen wieder neue Erkenntnisse ein. Das passt also nicht gut zusammen. Für die politisch Verantwortlichen lohnt es sich oft nicht, viel Geld in die Prävention zu stecken. Weil sie möglicherweise nicht die Lorbeeren für die gute Vorsorge einheimsen können, wenn später etwas passiert, das eher unwahrscheinlich erscheint und schwer zu verstehen ist.