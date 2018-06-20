Wenn Sie an einer neuen Therapie gegen einen seltenen, aggressiven Hirntumor bei Kindern arbeiten, dann wollen Sie sich ganz auf die Forschung konzentrieren. Aber wahrscheinlich sind Sie mehr damit beschäftigt, das Geld dafür aufzutreiben.

„Innovative Unternehmen verlieren häufig zu viel Zeit mit der Kapitalbeschaffung“, weiß Yu Zhang, der bei der Europäischen Investitionsbank für Innovationsfinanzierungen zuständig ist. „Die meisten Investoren stecken ihr Geld aus Renditegründen lieber in andere Märkte als in die Erforschung seltener Krankheiten.

Wir sehen den Wert solcher Forschungsprojekte und was sie weltweit bewirken können.“

Deshalb hat die EIB 25 Millionen Euro an Apeiron Biologics vergeben. Die österreichische Biotechgesellschaft entwickelt Immuntherapien gegen Krebs und ist eines der innovativen Unternehmen, die die EIB auf diesem Gebiet unterstützt. Die Arbeit ist enorm wichtig, denn bis 2030 könnte die Zahl der Krebserkrankungen um 68 Prozent steigen. Peter Llewellyn-Davies, CFO von Apeiron, ist sich sicher: „Mit dem Darlehen der EIB können wir die nächste Entwicklungsstufe erreichen.“