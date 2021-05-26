Miriam Reyes arbeitete zunächst als Architektin, bevor sie ihr Interesse für Bildung und die Kraft des visuellen Lernens entdeckte. Neunzig Prozent der Informationen, die wir erhalten, sind visuell. Das menschliche Gehirn verarbeitet Bilder 60 000 Mal schneller als Text, sagt sie. Viele Studien zeigen, dass Bilder wesentlich länger im Gedächtnis bleiben.

Miriam fragte sich, warum Schulen im Zeitalter der visuellen Kommunikation so wenig Bilder im Unterricht einsetzen. Könnte ein visueller pädagogischer Ansatz die Ziele der Inklusion fördern und damit Kinder mit und ohne Lernschwierigkeiten gleichermaßen ansprechen?

Um diesen Fragen auf den Grund zu gehen, gründete sie 2012 in Sevilla gemeinsam mit Amélie Mariage die gemeinnützige Organisation Aprendices Visuales – „Visuelles Lernen“. Die Organisation hat mit ihren Büchern und Apps in fünf Sprachen bislang mehr als eine Million Schülerinnen und Schüler erreicht. Über ihre Online-Plattform haben bereits rund 35 000 Menschen an Schulungen teilgenommen. 2016 gewann Aprendices Visuales den Wettbewerb für soziale Innovation, mit dem das EIB-Institut der Europäischen Investitionsbank kreative Lösungen für gesellschaftliche Probleme prämiert.

Eins ergänzt das andere

Miriam ist von dem Thema so fasziniert, dass sie ein Aufbaustudium in Pädagogik absolviert. Sie will verstehen, wie Kinder heute unterrichtet werden und so ihr Konzept optimieren. Zunächst erstellten Miriam und Amélie bilderreiche digitale Bücher und Apps, um Kindern beispielsweise beizubringen, wie man Zähne putzt, Emotionen versteht oder Matheaufgaben löst. Das Lernmaterial stellten sie dann auf ihrer Website online, und Lehrkräfte führten es in Schulen ein.