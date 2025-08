Raus aus der Pandemie – die EU hilft

Die von Anaconda entwickelte Thrombektomie kann nur in spezialisierten Klinikeinheiten durchgeführt werden. Doch in der Coronapandemie war es schwierig, Schlaganfall-Patienten für die Studie zu rekrutieren. Investment Officer Borja Carsi von der Europäischen Investitionsbank bot Anaconda einen Kredit an. Dahinter steht der Europäische Garantiefonds, der Unternehmen in der Pandemie unterstützt.

Beeindruckt war Carsi von der Geschäftsleitung des Unternehmens und von seinen wissenschaftlichen Beratern, unter ihnen mehrere nationale und internationale Koryphäen der Biomedizin. So auch der Neurologe Marc Ribó und der Facharzt für Biochemie Ofir Arad. Gemeinsam gründeten sie 2015 Anaconda Biomed, um ihre neue Thrombektomie-Lösung voranzubringen. Wenige Jahre später begannen sie mit der ersten Studie am Menschen, um die Wirksamkeit ihrer Erfindung zu demonstrieren.