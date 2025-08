Das jährliche Treffen des D20 Long-Term Investors Club diese Woche in Rom steht im Zeichen eines neuen Geistes der globalen Zusammenarbeit beim Klimawandel, der auf der UN-Generalversammlung und auf der New Yorker Klimawoche zu spüren war.

Es bedarf umfangreicher Investitionen in Bereiche wie Infrastruktur‚ Innovation und Umweltschutz, die im Wesentlichen öffentliche Güter sind. Gleichzeitig hat die wachsende Wirtschaft in Entwicklungsländern einen enormen Bedarf an Investitionen in Infrastrukturen aller Art geschaffen. Durch extreme Wetterereignisse wie Überschwemmungen und Waldbrände diesen Sommer ist zudem der Druck auf die Länder gestiegen, ihre bestehende Infrastruktur an die bereits spürbaren Folgen des sich wandelnden Klimas anzupassen.

Mit dem Grünen Deal stellt Europa viel Geld für Klima- und Umweltziele bereit: ein Drittel der zwei Billionen Euro aus seinem Sanierungsplan NextGenerationEU und dem langfristigen Haushalt. Aber selbst das reicht nicht. Um die Ziele des Pariser Abkommens und die UN-Ziele für nachhaltige Entwicklung zu erreichen, sind jedes Jahr noch einmal zusätzliche Investitionen mindestens in derselben Höhe erforderlich. Bleiben diese Investitionen aus, wird es noch viel teurer. Das zeigt der diesjährige Bericht des Weltklimarats (IPCC). Gleichzeitig belegen Untersuchungen des Global Infrastructure Hub, dass die privaten Investitionen in neue Infrastrukturen in den letzten zehn Jahren von etwa 156 Milliarden Dollar im Jahr 2010 auf etwa 100 Milliarden Dollar im Jahr 2019 zurückgegangen sind. Das bedeutet, dass der Bedarf an langfristigen Investitionen steigt, und gleichzeitig der Anteil solcher Finanzierungen weltweit erhöht werden muss.

Die Covid-19-Pandemie, die die Welt seit fast zwei Jahren in Atem hält, hat das Investitionsproblem noch verschärft, denn sie hat den Druck auf die öffentlichen Haushalte erhöht und die Investitionsfähigkeit und -bereitschaft privater Unternehmen geschwächt. Multilateralen Entwicklungsbanken und öffentlichen Kreditgebern kommt deswegen eine besondere Rolle zu. Neue Modelle für öffentlich-private Partnerschaften und Maßnahmen für mehr Vertrauen in Investitionen sind gefragt, zumal die Regierungen auf der ganzen Welt mit kühnen Investitionsplänen versuchen, das Wachstum nach der Krise wieder anzukurbeln.