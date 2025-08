© DR George Owuor

Das anstrengende Wasserholen ist indes nach wie vor hauptsächlich Frauensache. „Wasser mag es zwar geben, aber wie kommt es ins Dorf?“, so George Owuor, der bei Frontier für Umwelt, Soziales und Governance zuständig ist und eng mit Inamdar Willetts zusammenarbeitet. In Lubilia Kawembe mussten die Frauen jeden Tag bei sengender Hitze mehrere Kilometer zur Wasserstelle gehen.

Jetzt nicht mehr. Dank Frontier gibt es einen Wasserzugang im Dorf, die Frauen können sich die langen Wege sparen und die Zeit zum Beispiel nutzen, um Kurse zu besuchen. „Wenn man Frauen die Möglichkeit zur Selbstbestimmung gibt, haben die Kinder ein Rollenvorbild in der Familie – davon profitieren sie auch in ihrem späteren Leben“, so George Owuor, der die Bauingenieurin Judith Uwamahoro für Umwelt-, Gesundheits- und Sicherheitsbelange im Kleinwasserkraftwerk Rwaza in Nordruanda einstellte. Judith muss sich jeden Tag in einem männerdominierten Sektor durchsetzen.