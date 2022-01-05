Noura Saad arbeitet als Bibliothekarin in Giseh, am Westufer des Nils, unweit der berühmten Sphinx und der Cheops-Pyramide. Jahrelang kämpfte sie sich mit dem Bus oder Auto durch die täglichen Staus zur Arbeit. Jetzt ist alles viel besser. Seit vergangenem Jahr nimmt sie die neue U-Bahn-Linie, die Teil eines Großprojekts zur Erweiterung und Modernisierung der mancherorts schon baufälligen U-Bahn ist. Die Europäische Investitionsbank war an der Finanzierung beteiligt.

„Mit der U-Bahn komme ich in Kairo am schnellsten voran, auch zur Arbeit. Ich spare morgens über eine Stunde“, sagt Noura. „Damit vermeide ich die Staus in Kairo und muss weder Bus noch Taxi nehmen.“

Von der U-Bahn profitiert auch das Klima. Kaum eine Stadt auf der Welt ist so verstopft wie Kairo, wo die Luftverschmutzung oft über den Richtwerten der WHO liegt.

Wenn Noura die 30 Kilometer von ihrem Wohnort in Al Marj zur Arbeit per U-Bahn zurücklegt, steht sie nicht mehr zwei Stunden oder länger im Stau, ob im Auto oder Bus.

Das U-Bahn-Projekt und ein damit verbundenes Programm zum Umbau von Eisenbahn- in U-Bahn- oder Straßenbahnstrecken bieten viele Vorteile. Die Menschen können bessere Jobs weiter weg annehmen und unter mehr Schulen auswählen, was wiederum die Bildungschancen verbessert.

Der schnellste Weg durch die Stadt

Ägypten hat große Pläne für die Verkehrsinfrastruktur, damit die Menschen nachhaltiger von A nach B kommen. Im Mai 2021 unterzeichneten die EIB und Ägypten die zweite Tranche eines Darlehens über 1,1 Milliarden Euro für U-Bahn- und Straßenbahnprojekte in Alexandria und Kairo, den zwei größten Städten des Landes. Die beiden Metropolen sind in den letzten Jahrzehnten stark gewachsen, aber die Verkehrsnetze haben nicht Schritt gehalten.

In Kairo entsteht derzeit die U-Bahn-Linie 3, an deren Finanzierung sich die EIB beteiligt. Die Bahn ist klimatisiert und automatisiert und verbindet Kairos Stadtzentrum mit dem Flughafen. Insgesamt sind 15 weitere U-Bahnhöfe geplant. Die Mittel von der EIB fließen auch in künftige Projekte, etwa die elektrische und mechanische Modernisierung eines 23 Kilometer langen Abschnitts der Linie 2 in Kairo, die Modernisierung und Verlängerung einer Straßenbahnstrecke in Alexandria sowie den Umbau einer 22 Kilometer langen Stadtbahn zu einer U-Bahn, ebenfalls in Alexandria.