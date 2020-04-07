Was glauben Sie, was wird sich für die Menschen in Spanien in diesem Jahr ändern, und für die Menschen überhaupt? Denn eins ist ja klar: Wenn Spanien den Höhepunkt erst einmal überwunden hat, ist das Virus noch lange nicht besiegt.

Ich denke, das Leben der Menschen wird sich in vielerlei Hinsicht ändern. Vor uns liegt ein sehr, sehr schwieriges Jahr. Wenn wir die akute Krise überstanden haben, wird die Pandemie zwei wichtige Bereiche berühren: die Wirtschaft und bestimmte Alltagsgewohnheiten. Zur Wirtschaft: Ich befürchte, dass viele kleine und mittlere Unternehmen diese Krise leider nicht überleben werden.

Schon jetzt kennen wir viele im Freundeskreis und in der Familie, die in Unternehmen und Branchen arbeiten, die es schwer treffen wird. Ich denke an meinen Bruder und meine Schwägerin, beide sind in der Luftfahrt tätig. Sie machen sich Sorgen. Sie wissen nicht, was die Zukunft bringt. Der Tourismus wird fürchterlich leiden. Vorerst kann beispielsweise die Europäische Investitionsbank mit Hilfen wie Überbrückungskrediten usw. etwas tun. Aber ich glaube nicht, dass man etwas tun kann, um ängstliche Kundinnen und Kunden dazu zu bewegen, bald wieder in Restaurants zu gehen, durch Geschäfte zu bummeln oder gar eine Kreuzfahrt zu machen. Ich glaube, dass wir all das erst dann wieder tun und Geld dafür ausgeben, wenn die ganze Sache vorbei ist.

Auch unser Arbeitsleben wird sich verändern. Es wird mehr Telearbeit und mehr Videokonferenzen geben. Das ist nur eines von vielen Beispielen. Während dieses Interviews sitze ich zu Hause in Madrid, und Sie sind in Frankreich.

Auch im Alltag werden wir viele Gewohnheiten ändern. Die persönliche Hygiene zum Beispiel. Wir werden uns die Hände häufiger und gründlicher waschen. Wir werden unsere Smartphones und Tastaturen desinfizieren. Ich selbst habe mein Smartphone nie desinfiziert, aber jetzt werde ich das regelmäßig tun. Das sind neue Gewohnheiten, die auch bei einer normalen Grippewelle helfen.

Und ich hoffe, dass wir mehr auf Prävention achten. Dass Impfungen ernster genommen werden. Es hat ja zuletzt diese Bewegungen gegen das Impfen gegeben. Ich hoffe, dass die Impfgegner jetzt verstummen und einsehen, wie sehr sie mit ihrer Haltung der Gesellschaft schaden. Das hoffe ich sehr.

Der Coronavirus-Ausbruch hat die Gesundheitssysteme in Europa an ihre Belastungsgrenzen gebracht, besonders in Norditalien und Spanien. Die medizinische Versorgung in diesen Ländern gehört zu den besten der Welt. Warum sind die Systeme dann so unter Druck geraten? Liegt es allein an der Vielzahl der Patienten? Oder gab es schon vorher Versäumnisse?

Ja, das stimmt, Italien und Spanien haben mit die besten Gesundheitssysteme, in der Europäischen Union und weltweit. Beide Länder haben ihre Krankenhauskapazitäten genau auf den Bedarf ausgelegt. Beide haben gut ausgebildetes medizinisches Personal. Und sie haben ein sehr gutes Kosten-Nutzen-Verhältnis. Was bedeutet das? Es bedeutet, dass Italien und Spanien die höchste durchschnittliche Lebenserwartung und die niedrigste vermeidbare Sterblichkeit zu den geringstmöglichen Kosten haben. Andere Länder stehen auch gut da, etwa die Niederlande, Deutschland oder Belgien, aber die Kosten dort sind sehr hoch. Spanien und Italien dagegen sind am kosteneffizientesten. Wie gelingt ihnen das? Zum Teil, indem sie nur die minimal notwendige Anzahl an Betten in Akutkrankenhäusern vorhalten, einschließlich Intensivbetten.

Wir sprechen über Belegungsquoten von etwa 80 Prozent, und die werden nicht durch lange Verweilzeiten erreicht. Es liegt also nicht daran, dass die Patienten lange im Krankenhaus bleiben – vielmehr werden die Betten immer schnell neu belegt. Diese Effizienz ist für unsere Gesundheitssysteme sehr wichtig, gerade weil die Altersstruktur in Europa noch einen starken Kostendruck ausüben wird. In der Coronakrise war sie allerdings kontraproduktiv. Deutschland beispielsweise hat bezogen auf die Bevölkerung die höchste Anzahl von Krankenhausbetten und kam mit der Pandemie besser zurecht.

Niemand weiß, welche medizinische Infrastruktur wir beim nächsten Ausbruch brauchen. Nicht belegte Intensivbetten bedeuten jedenfalls, dass ein System besser vorbereitet ist. Es war Zufall, dass für das Coronavirus Intensivbetten und Beatmungsgeräte erforderlich waren. Diejenigen Länder, die sie schon besaßen, haben Glück, weil ihnen das bei dieser Pandemie hilft.

Aber niemand weiß, wie es beim nächsten Mal sein wird. Vorbereitung auf eine Pandemie heißt nicht, dass man zwangsläufig mehr Intensivbetten oder überhaupt freie Betten braucht. Vorbereitung auf eine Pandemie heißt etwas ganz anderes: Es ist eine internationale Anstrengung – nur international kann es funktionieren. Das heißt: Wir brauchen flexible Teams von medizinischen Fachkräften mit entsprechender Ausrüstung, die sofort an den Ort eines Ausbruchs gehen können. Dort müssen sie die richtige Schutzausrüstung vorfinden, also muss es ein Minimum an Vorbereitung geben. Genau das hat aber in den meisten Ländern in Europa, auch in Spanien und Italien, gefehlt.

Was kann die Europäische Investitionsbank tun? Wie können wir Kliniken durch diese Krise helfen und dafür sorgen, dass Europa in Zukunft besser vorbereitet ist?

Die EIB setzt selbst keine übergeordneten Ziele fest, sondern orientiert sich an den Zielen der Europäischen Union. Dazu entwickelt sie Finanzierungsprodukte und setzt sie um. Und die EIB ist immer da, jetzt mehr denn je, um bei der Vorbereitung auf künftige Pandemien zu helfen. Die Reaktion auf eine Epidemie oder Pandemie ist das eine, aber die Vorbereitung darauf das andere. Im Augenblick sind wir mit der Reaktion beschäftigt. Wir waren nicht vorbereitet, also reagieren wir nur. Die Bank hat angekündigt, Mittel für Überbrückungskredite und andere Maßnahmen zu mobilisieren, um KMU und Midcaps mit dringend benötigter Liquidität und Betriebskapital zu versorgen. Außerdem finanziert die EIB Projekte, die zum Ziel haben, die Verbreitung des Virus einzudämmen, Therapien zu finden und einen Impfstoff gegen das Coronavirus zu entwickeln. Dafür nutzt sie Finanzierungsinstrumente – zum Teil gemeinsam mit der Europäischen Kommission, wie etwa die InnovFin-Fazilität „Infektionskrankheiten“. Auch das ist nur eine Reaktion auf eine neue Situation.

Aber die EIB hat auch immer schon Maßnahmen zur Vorbereitung finanziert. Wir arbeiten in wichtigen Bereichen der öffentlichen Gesundheit aktiv mit vielen Akteuren zusammen – mit der Weltgesundheitsorganisation, der Generaldirektion Gesundheit der Europäischen Kommission, der Bill-und-Melinda-Gates-Stiftung, der Weltbank, dem Wellcome Trust usw. Die EIB entwickelt immer wieder innovative Finanzierungsinstrumente, um Investitionsschwächen zu überwinden und zusätzliche Mittelquellen zu erschließen, etwa bei weiteren Finanzierungspartnern oder bei Geberorganisationen.

Als ich wegen meiner Coronainfektion nicht arbeiten konnte, habe ich viele weltweit führende Epidemiologen gehört. Über eines waren sie sich alle einig: Die Vorbereitung auf den Ernstfall muss eine internationale Anstrengung sein – man könnte von einer Kette sprechen, in der jedes Land ein Glied darstellt.

Die Kette ist nur so stark wie ihr schwächstes Glied. Das bedeutet: Jedes einzelne Land in der Welt, egal wie reich oder arm es ist, braucht medizinische Infrastruktur und medizinische Fachkräfte, die eine neue Epidemie erkennen können – die in der Lage sind, Infektionen zu diagnostizieren, sich um die ersten Fälle zu kümmern und mit anderen Ländern zu kommunizieren, um Hilfe anzufordern und in einer gemeinsamen internationalen Anstrengung den Ausbruch zu bekämpfen.

Nur so kann die Welt auf die nächste Pandemie vorbereitet sein.

