Wie wird sich das künftig auf den Alltag von Kindern und Eltern auswirken? Und auch auf die Erwachsenenbildung?

Das ist jetzt noch schwer absehbar. Ich würde mir wünschen, dass sich im täglichen Leben gar nicht viel ändert. Der persönliche Unterricht, der soziale Kontakt, das Miteinander junger Menschen aus allen sozialen Schichten – all das ist ganz wichtig für die Gesellschaft. Hoffentlich können wir sobald wie möglich dahin zurückkehren. Aber ich hoffe auch auf positive Veränderungen – dass etwa die Länder mehr in ihre digitale Infrastruktur investieren, damit alle Schulen und Familien die Vorteile des Fernunterrichts gut nutzen können. Außerdem müssen wir die Lehrkräfte im Umgang mit digitalen Plattformen schulen, damit sie diese bei Bedarf in den Unterricht einbinden können. Und die Schulbezirke sollten Strategien zur Vorbereitung entwickeln. Sie sollten darauf achten, welche Kinder aus benachteiligten Familien kommen und in dieser Phase mehr Unterstützung brauchen.

Unterstützung auch mit Hardware, wenn etwa Familien mit mehreren Kindern nur einen oder vielleicht gar keinen Computer haben?

Wahrscheinlich. Der Durchschnittshaushalt – auch in Europa – hat vermutlich nicht so viele Computer wie Kinder. Vielleicht ist auch der Internetanschluss nicht so schnell, dass alle gleichzeitig eine gute Verbindung haben.

Welche Rolle spielt die Europäische Investitionsbank bei diesen Veränderungen? Wie können wir dabei helfen?

Wie in den letzten 20 Jahren stehen wir fest an der Seite von Ländern, Regionen, Kommunen und privaten Projektträgern, die in Bildungssysteme investieren und sie zukunftsfähig machen wollen. Seit dem Jahr 2000 finanzieren wir Schulinfrastruktur, einschließlich Beratung und Investitionen in digitale Infrastruktur und die Ausbildung von Lehrkräften im Fernunterricht und im Umgang mit digitalen Hilfsmitteln. Aufgabe der Bank ist es also, zunächst ein Bewusstsein dafür zu schaffen, wie wichtig die Bildung bei der Vorbereitung auf Pandemien wie diese ist – wie wichtig also eine Strategie für das Bildungswesen ist. Und dann helfen wir den Bildungsträgern mit unseren Finanzierungen bei Investitionen in Schulen und digitale Infrastruktur.

Eine letzte Frage, Anna: Wie alle bei der Europäischen Investitionsbank arbeiten Sie jetzt von zu Hause aus, weil wir Abstand halten müssen. Sie haben Kinder, die auch daheim sind, weil die Schulen geschlossen sind. Haben Sie Tipps für Eltern, deren Kinder jetzt nicht in die Schule können?

Wir müssen versuchen, so gut es geht damit zurechtzukommen. Ich mache frühmorgens allein Yoga. Da habe ich etwas Zeit für mich selbst und kann mich sammeln. Ich finde es wichtig, sich möglichst an einen Zeitplan zu halten, aber auch die Ruhe zu bewahren, wenn das nicht klappt. Und immer positiv zu bleiben – das Lächeln nicht verlieren, egal was ist. Außerdem rate ich, Ausschau zu halten, welche Möglichkeiten es gibt. Meine Kinder lernen beispielsweise auf Französisch, und wir haben jetzt herausgefunden, dass das öffentliche Fernsehen in Frankreich ein sehr schönes Programm für Kinder im ersten Schuljahr anbietet. Meine Tochter schaut das. Da unterrichten Lehrkräfte an einer Tafel, das hilft ihr. Es ist eine Ergänzung zu dem, was sie mit uns macht, und den Materialien, die sie von ihrer Schule bekommt.

