Wenn wir eine Erinnerung an den fortschreitenden Klimawandel brauchten, dann bekamen wir sie im letzten Jahr. 2023 war das heißeste Jahr seit Beginn der Aufzeichnungen.

Nach wissenschaftlichen Projektionen dürften die Temperaturen weltweit bis Ende des Jahrhunderts weiter steigen. Selbst unter den optimistischsten Szenarien nehmen auch die extremen Wetterereignisse zu. Um uns dafür zu wappnen, müssen wir dringend in die Klimaanpassung investieren.

Ein aktueller Bericht der Europäischen Umweltagentur zu Klimarisiken mahnt deutlich: Europa erwärmt sich schneller als alle anderen Kontinente, und unsere Politik und Anpassung halten mit den wachsenden Risiken nicht Schritt. Extreme Hitze, Dürren, Waldbrände und Überschwemmungen nehmen zu, mit heftigen Folgen für die Lebensbedingungen in ganz Europa.

Nichtstun hat nicht nur einen wirtschaftlichen Preis. Auch die Menschen und Ökosysteme leiden darunter. Es bringt mehr Risiken für die Ökosysteme der Küsten und Meere, für die Ernährungssicherheit, Wasserversorgung und Energieerzeugung, für das Gesundheitswesen und die Finanzstabilität.

Mit dem Klimawandel droht ein Dominoeffekt, der alle Aspekte der Gesellschaft erfasst. Die Klimakatastrophen werden häufiger und schwerer, und damit steigen auch die Kosten für den Wiederaufbau. Wenn wir jetzt mehr tun, sparen wir nicht nur Geld. Wir rüsten uns auch gemeinsam besser für das, was kommt, und können dem besser standhalten. Wir schützen gefährdete Systeme, Menschen und kritische Infrastruktur.

Rekordinvestitionen in Klimaanpassung

Im März veröffentlichte die Europäische Kommission eine Mitteilung, die Wege zum Schutz der Menschen und Wirtschaft skizziert, für eine bessere Klimaresilienz in Europa. Dazu zählen mehr private Investitionen, die Risiken adressieren und uns für die größten Probleme wappnen. Die Europäische Investitionsbank arbeitet eng mit der Kommission und mit Ländern, Städten und dem Privatsektor zusammen, um mehr Anpassungsprojekte zu finanzieren. Sie wird auch in einer Reflexionsgruppe mitarbeiten, die auf Initiative der Kommission Möglichkeiten für mehr Klimafinanzierungen ausloten soll. Letztes Jahr vergab die Bank einen Rekordbetrag von 2,7 Milliarden Euro für Anpassungsprojekte – bessere Straßen, Hochwasserschutz, Schutz von Stromnetzen, Entwicklung von Katastrophenplänen und Gesundheitsprojekte in aller Welt. In diesem und den kommenden Jahren wollen wir noch mehr für die Klimaanpassung tun.