Auf der Erde wird es immer heißer. Wenn wir hier eine Zukunft haben wollen, müssen wir dringend investieren
Wenn wir eine Erinnerung an den fortschreitenden Klimawandel brauchten, dann bekamen wir sie im letzten Jahr. 2023 war das heißeste Jahr seit Beginn der Aufzeichnungen.
Nach wissenschaftlichen Projektionen dürften die Temperaturen weltweit bis Ende des Jahrhunderts weiter steigen. Selbst unter den optimistischsten Szenarien nehmen auch die extremen Wetterereignisse zu. Um uns dafür zu wappnen, müssen wir dringend in die Klimaanpassung investieren.
Ein aktueller Bericht der Europäischen Umweltagentur zu Klimarisiken mahnt deutlich: Europa erwärmt sich schneller als alle anderen Kontinente, und unsere Politik und Anpassung halten mit den wachsenden Risiken nicht Schritt. Extreme Hitze, Dürren, Waldbrände und Überschwemmungen nehmen zu, mit heftigen Folgen für die Lebensbedingungen in ganz Europa.
Nichtstun hat nicht nur einen wirtschaftlichen Preis. Auch die Menschen und Ökosysteme leiden darunter. Es bringt mehr Risiken für die Ökosysteme der Küsten und Meere, für die Ernährungssicherheit, Wasserversorgung und Energieerzeugung, für das Gesundheitswesen und die Finanzstabilität.
Mit dem Klimawandel droht ein Dominoeffekt, der alle Aspekte der Gesellschaft erfasst. Die Klimakatastrophen werden häufiger und schwerer, und damit steigen auch die Kosten für den Wiederaufbau. Wenn wir jetzt mehr tun, sparen wir nicht nur Geld. Wir rüsten uns auch gemeinsam besser für das, was kommt, und können dem besser standhalten. Wir schützen gefährdete Systeme, Menschen und kritische Infrastruktur.
Rekordinvestitionen in Klimaanpassung
Im März veröffentlichte die Europäische Kommission eine Mitteilung, die Wege zum Schutz der Menschen und Wirtschaft skizziert, für eine bessere Klimaresilienz in Europa. Dazu zählen mehr private Investitionen, die Risiken adressieren und uns für die größten Probleme wappnen. Die Europäische Investitionsbank arbeitet eng mit der Kommission und mit Ländern, Städten und dem Privatsektor zusammen, um mehr Anpassungsprojekte zu finanzieren. Sie wird auch in einer Reflexionsgruppe mitarbeiten, die auf Initiative der Kommission Möglichkeiten für mehr Klimafinanzierungen ausloten soll. Letztes Jahr vergab die Bank einen Rekordbetrag von 2,7 Milliarden Euro für Anpassungsprojekte – bessere Straßen, Hochwasserschutz, Schutz von Stromnetzen, Entwicklung von Katastrophenplänen und Gesundheitsprojekte in aller Welt. In diesem und den kommenden Jahren wollen wir noch mehr für die Klimaanpassung tun.
Deshalb veranstaltet die EIB in diesem Jahr ihre ersten Adaptation Days. Um mehr Aufmerksamkeit auf das drängende Thema Klimaanpassung zu lenken, haben wir Fachleute aus den verschiedensten Bereichen eingeladen: Europäische Kommission, Städte, Finanzwelt, Bahn, Soziales und Wissenschaft. Wir wollen Partnerschaften aufbauen, die Investitionshindernisse überwinden – Partnerschaften, über die wir mehr Geld für Projekte mobilisieren, die unsere Gesellschaften und Volkswirtschaften stärken.
Wenn wir am 24. und 25. April in Luxemburg zusammenkommen, hoffe ich auf offene und ehrliche Diskussionen über die anstehenden Probleme. Das reicht von den Vulnerabilitäten und Klimarisiken bis hin zur Umsetzung innovativer Ideen gegen die sozialen und wirtschaftlichen Risiken, mit denen wir kämpfen. Die Adaptation Days sind bewusst praxisnah geplant, als Wissensaustausch unter Fachleuten zu neuesten wissenschaftlichen Erkenntnissen, Konzepten und Finanzinstrumenten.
Vorsorge für die Erderwärmung
Vorsorge ist das Stichwort für die zweitägige Veranstaltung. Wenn wir den Klimawandel einrechnen und in Maßnahmen investieren, die seine Folgen eindämmen, können wir heute Leben retten und künftige Generationen schützen.
Wir müssen auch stärker in den Blick nehmen, dass Klimaanpassung eine Frage der sozialen Gerechtigkeit ist. Vulnerable Gruppen, die oft am wenigsten für den Klimawandel verantwortlich sind, werden am stärksten unter ihm leiden. Deshalb brauchen wir einen „gerechten Übergang“ von fossiler Energie zu CO2-armen Technologien.
Die EIB Adaptation Days werden eine starke Botschaft senden: Die Europäische Investitionsbank ist bereit, allen zuzuhören und mehr Partnerschaften mit privaten und öffentlichen Kunden zu knüpfen, um mehr Projekte zu finanzieren. Mit unseren Finanzierungen und Beratungsleistungen unterstützen wir maßgeschneidert bei der Vorbereitung dieser Projekte und helfen, innovative Ideen in Erfolgsstorys zu verwandeln.
Wir freuen uns darauf, von Ihnen zu lernen. Die Zeit drängt.