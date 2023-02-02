Die Tech-Branche ist eine Männerbastion. Das weiß Dora Palfi, Tech-Gründerin in Schweden, aus erster Hand.

Schon früh entdeckte die gebürtige Ungarin ihre Technologieaffinität. Die führte sie später an die New York University Abu Dhabi, wo sie einen Bachelor in Neurowissenschaften und Informatik machte. In ihrem ersten Job als Entwicklerin war sie für alle nur „die Kollegin aus dem siebten Stock“. Auch heute ist sie in Tech-Kreisen oft noch die einzige Frau in der Runde.

Das Geschlechtergefälle bildet sich im frühen Teenageralter heraus. Mit 14 Jahren interessieren sich nur noch etwa zwölf Prozent aller Mädchen für Technologie, weiß Palfi. Dabei haben Jungen und Mädchen bis zum zwölften Geburtstag ein ungefähr gleich starkes Interesse an diesem Bereich.

Die Folgen illustriert Palfi anhand der Health-App von Apple, die ursprünglich keine Möglichkeit bot, den Menstruationszyklus aufzuzeichnen: „Wenn die Zukunft in der Technologie liegt, und wenn Frauen dieses Feld Männern überlassen, dann können sie die Zukunft auch nicht ebenbürtig mitgestalten.“