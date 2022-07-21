Zwei Jahre lang unterrichteten Nina Poxleitner, Julian Richter und Lisa-Maria Sommer-Fein an öffentlichen Schulen in der Wiener Innenstadt, wo viele Kinder aus eingewanderten Familien stammen.

Die drei waren über Teach for Austria an die Schulen gekommen – ein Programm für junge Leute aus der Wirtschaft, die abseits typischer Karrierepfade Erfahrung sammeln wollen. Das öffnete ihnen die Augen für die Schwierigkeiten von Menschen, die sich in einer neuen Heimat, Sprache und Kultur zurechtfinden müssen. Und es prägte ihren weiteren Weg – die Entscheidung für eine Arbeit, die anderen hilft, im Leben voranzukommen.

„In den zwei Jahren mit den Kindern habe ich erkannt, dass jeder von uns etwas bewirken kann, wenn wir es nur anpacken“, sagt Richter.

Poxleitner erinnert sich noch gut: „Wie viele in meiner Generation wollte ich etwas Sinnvolles tun. Der Job, den ich hatte, frustrierte mich. Als Lehrerin wollte ich eigentlich nie arbeiten. Was mich am Ende reizte, war eher, dass es anderen etwas brachte. Im Nachhinein war das eine der besten Entscheidungen meines Lebens.“

Die drei wurden Freunde und entdeckten den gemeinsamen Wunsch, anderen zu helfen. Vor sechs Jahren, als ihre Zeit an der Schule vorbei war, gründeten sie ihr erstes Sozialunternehmen. Mittlerweile sind es schon vier, und dabei wollen sie es nicht belassen.

„Am Anfang wollten wir einfach loslegen und dachten: ‚Vielleicht können wir in der Gesellschaft etwas anstoßen und dann wird mehr daraus, als wir einzeln erreichen können‘“, erzählt Richter.

2016 gründeten die drei in der Zeit der Flüchtlingskrise MTOP. Die Abkürzung steht für More Than One Perspective, ein Sozialunternehmen, das ausgebildeten Flüchtlingen den Weg in den österreichischen Arbeitsmarkt erleichtert und Vorurteile ausräumt. MTOP arbeitet als eine Art Arbeitsagentur und wird von Unternehmen für die Vermittlung passender Arbeitskräfte bezahlt.

Die österreichischen Unternehmen profitieren von den vielfältigen Fähigkeiten und Erfahrungen der Flüchtlinge. Die wiederum erhalten Coaching und Hilfe, sodass sie leichter einen Job finden und sich im neuen Umfeld bewähren.

MTOP gehörte 2017 zu den Finalisten des Wettbewerbs für Soziale Innovation. Mit diesem Wettbewerb fördert das EIB-Institut Lösungen für Sozial- und Umweltprobleme.