Tansania und die EIB

Eine bessere Wasser- und Sanitärversorgung und eine sauberere Umwelt für 250 000 Menschen in Mwanza in Tansania – das ist das Ziel des Wasser- und Abwasserprogramms am Victoriasee. Das Projekt ist Teil einer Drei-Länder-Initiative für eine bessere Wasserversorgung in Städten rund um den See, in Uganda, Kenia und Tansania. Neben einer neuen Wasserinfrastruktur umfasst es Investitionen in die öffentliche Gesundheitserziehung und Aufklärungskampagnen zur Hygiene. Die Maßnahmen sollen auch die Menschen in informellen Siedlungen und besonders gefährdete Bevölkerungsgruppen besser vor der Coronapandemie schützen. Das Projekt wird von lokalen Partnern umgesetzt und von der Europäischen Investitionsbank in Zusammenarbeit mit UN-Habitat, der Agence Française de Développement (AFD), der KfW und der Europäischen Kommission finanziert.