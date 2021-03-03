Mit ihrem Fachwissen in der Biomedizintechnik entwickelten die drei jungen Leute eine Art Inkubator, der ein Krankenhausbett in ein Spezialbett für Brandopfer verwandelt. Darin herrscht eine sterile Umgebung mit geregelter Temperatur – die Grundvoraussetzung, damit Brandopfer überleben können. BioVerse gehörte 2020 zu den Finalisten des Wettbewerbs für Soziale Innovation. Mit der Initiative fördert das EIB-Institut soziale Unternehmen, die an Lösungen für globale Probleme arbeiten.

„Sie sahen keine Hoffnung“

Caterina Giuliani war schon als Schülerin in Tansania, als freiwillige Helferin in Krankenhäusern. Bei einem ihrer ersten Einsätze versorgte sie zwei Kinder mit Verbrennungen. Ein Erlebnis, das sie nicht mehr losließ.

„Das Leiden der beiden Kinder erschütterte mich. Und mehr noch die Worte des Arztes“, erzählt sie. „Er sagte, sie sähen keine Hoffnung. Und er fragte mich, ob ich irgendeine Idee hätte, was man tun könnte.“

Die häufigsten Todesursachen bei Brandopfern sind Infektionen und Unterkühlung. In wohlhabenden Ländern gibt es Spezialstationen in separaten Gebäuden oder Krankenhaustrakten, wo diese Patienten geschützt behandelt werden. Die Kosten dafür können in die Millionen gehen.

Für ihre Masterarbeit an der Universität Bologna entwickelte Giuliani 2019 das Konzept für die Corax Lifebox: eine Art Inkubator mit einem durchsichtigen Deckel, der auf ein Krankenhausbett passt. An einem Ende sind ein HEPA-Luftfilter und ein Heizgerät angebracht – und eine Batterie für den Fall, dass der Strom ausfällt. Im Zentrum für Brandverletzte des Bufalini-Krankenhauses in Cesena (Italien) fand man ihre Erfindung super. „Viele Ärztinnen und Ärzte dort hatten als Freiwillige in afrikanischen Krankenhäusern gearbeitet und waren mit dem Problem vertraut“, sagt Pradelli. „Sie meinten, das könnte viel verändern.“