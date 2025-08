Das Kosovo und die EIB

Die EIB ist seit 1977 im Westbalkan tätig und unterzeichnete das erste Projekt im Kosovo*.

Im Juni 2013 schloss die EIB ein Rahmenabkommen mit dem Kosovo ab. Durch die Finanzierung von Umwelt-, Verkehrs-, Telekommunikations- und Energieprojekten wollen wir die Entwicklung des Landes vorantreiben.

Wir erleichtern auch die Kofinanzierung von Vorhaben mit anderen Geldgebern und beteiligen uns an der Umsetzung des Investitionsrahmens für den westlichen Balkan (WBIF) und der Fazilität für Unternehmensentwicklung und Innovation im westlichen Balkan (EDIF).

Wir haben geholfen, die strategischen Verbindungen des Landes zu seinen Nachbarländern auszubauen. Ein gutes Beispiel ist der Bau des neuen, 30 Kilometer langen zweispurigen Abschnitts der Autobahn R 6B zwischen Peja und Kijeve. Die R 6B verbindet Pristina mit der Grenze zu Montenegro und untersteht der Beobachtungsstelle für den Verkehr in Südosteuropa (SEETO). Der EIB-Kredit von 80 Millionen Euro ist der bislang größte, den ein internationales Finanzierungsinstitut an das Kosovo vergeben hat. Ergänzt wird er durch Zuschüsse von 3,2 Millionen Euro aus dem WBIF und von 1 Million Euro aus der Resilienzinitiative der EIB, die der Projektvorbereitung und -durchführung dienen.

Außerdem haben wir die Modernisierung der nationalen Eisenbahn finanziert. Dieses wird in den Kernnetzkorridor Orient-Östliches Mittelmeer integriert, der den Westbalkan mit Österreich, Griechenland und Bulgarien verbindet und zum Transeuropäischen Verkehrsnetz (TEN-V) gehört. Damit wird das Land besser an die Region und an die EU angebunden. Weitere Vorteile sind ein größerer Reisekomfort, eine höhere Frachtkapazität und ein niedrigerer CO 2 -Ausstoß – und damit mehr Umweltschutz und Lebensqualität.

* Diese Bezeichnung berührt nicht die Standpunkte der EU-Mitgliedstaaten zum Status und steht im Einklang mit der Resolution 1244 (1999) des VN-Sicherheitsrates und dem Gutachten des Internationalen Gerichtshofs vom 22. Juli 2010 zur Unabhängigkeitserklärung des Kosovos.