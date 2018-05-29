Einer der Schlüssel für die wirtschaftliche Zukunft Kosovos* liegt im Verkehr: Europas jüngstes Land braucht gute Transport- und Verkehrswege. Daher ist ein neuer 30 Kilometer langer Autobahnabschnitt im Westen Kosovos enorm wichtig für das Land.

„Die Autobahn wird das Land näher zusammenbringen und lange Strecken verkürzen“, erklärt Verkehrsexperte Piers Vickers von der Europäischen Investitionsbank, die den Bau der Autobahn mit 80 Millionen Euro unterstützt. Dank des neuen Abschnitts dauert die Fahrt von Peja nach Pristina künftig nur noch halb so lang – eine Strecke, die jeden Tag von 15 000 Fahrzeugen befahren wird und über die 95 Prozent des gesamten Güter- und Personenverkehrs des Landes laufen.

Konnektivitätsagenda – eine Region rückt zusammen

2013 unterzeichnete die EIB ein Rahmenabkommen mit Kosovo. Dadurch kann die Bank vorrangige Projekte im Umweltschutz und Verkehr sowie im Telekommunikations- und im Energiesektor finanzieren, die das Land entscheidend voranbringen. Mit ihrem aktuellen Kredit – ihrem bisher größten in Kosovo – ermöglicht die Bank den Ausbau der Autobahn.

Lum Mita freut das. Er ist im Finanzministerium Kosovos für die internationale finanzielle Zusammenarbeit verantwortlich: „Dies ist der größte Kredit, den das Land bislang aufgenommen hat. Er entspricht 1,8 Prozent unseres BIP.“