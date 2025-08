Bessere Verkehrswege sind wichtig für die wirtschaftliche Entwicklung des Westbalkans. Jeder neue Straßenkilometer trägt zum Wohlstand der Region bei. Der kürzlich eröffnete 5,5 Kilometer lange Abschnitt der Autobahn Niš–Merdare in Serbien, auch bekannt als Friedensautobahn, soll Menschen, Städte und Unternehmen näher zusammenrücken lassen. „Die Autobahn ist als Symbol für Frieden und Stabilität in der Region gedacht“, so Emanuele Giaufret, EU-Botschafter in Serbien, bei der Einweihung der Autobahn im Juli. „Sie verbindet Südserbien mit dem Straßennetz des Westbalkans und ermöglicht den freien Verkehr von Personen, Waren und Kapital von Niš über Pristina nach Tirana und Durrës.“