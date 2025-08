Albanien und die EIB

Die EIB ist seit 1995 in Albanien tätig.

Wir fördern hauptsächlich wichtige Verkehrsinfrastruktur, um die interregionale Integration und die Anbindung an Europa zu verbessern. Ein Beispiel dafür ist der Bau der Umgehungsschnellstraße um die Stadt Vlora.

2019 vergaben wir im Rahmen der Resilienzinitiative unseren ersten Stadtentwicklungskredit an die Hauptstadt Tirana. Die Stadt will damit die Verschmutzung des Flusses Lana bekämpfen und die Straßen und urbanen Flächen auf beiden Uferseiten neu anlegen. Die EIB beteiligt sich mit einem Kredit von acht Millionen Euro. Hinzu kommen 2,4 Millionen Euro von anderen Gebern und ein Zuschuss für technische Hilfe von 500 000 Euro.

Kürzlich haben wir mit dem Albanischen Entwicklungsfonds (ADF) Investitionen in die nachhaltige Tourismusentwicklung in Nordalbanien und an der Adriaküste unterstützt.

Aus dem Investitionsrahmen für den westlichen Balkan (WBIF) stellen wir Geld und technische Hilfe für die Sektoren Energie, Umwelt, Soziales, Verkehr und digitale Infrastruktur bereit. Unter anderem fördern wir den landesweiten Breitbandausbau und den Hochwasserschutz am Fluss Mati.