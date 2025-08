EIB Group backs more than €15 billion in new investment

EIB

Verwaltungsräte von EIB und EIF genehmigen 15,5 Mrd. Euro für Verkehr, Wohnen, Bildung, Energie und Unternehmen

EIB stärkt Unterstützung für Wasserresilienz

Die Europäische Investitionsbank-Gruppe (EIB-Gruppe) hat neue Finanzierungen von insgesamt 15,5 Milliarden Euro genehmigt. Die Gelder fließen in Wachstum und Innovationen von Unternehmen, bessere Verkehrs- und Energienetze, Wohnraum und Wasserresilienz.

Die Entscheidungen fielen diese Woche bei den Verwaltungsratssitzungen der Europäischen Investitionsbank und des Europäischen Investitionsfonds (EIF) in Luxemburg. Der EIB-Verwaltungsrat genehmigte 14,5 Milliarden Euro an neuen Finanzierungen, der EIF-Verwaltungsrat gab grünes Licht für 1 Milliarde an frischen Mitteln. Unterstützen sollen die Gelder die grüne Wende, Risikokapital- und Private-Equity-Investitionen sowie Private-Debt- und Infrastrukturfonds.

Nadia Calviño, Präsidentin der EIB-Gruppe: „Bei diesen Investitionen geht es um den Aufbau unserer Zukunft – von sauberer Energie, sicherem Wasser und intelligenteren Verkehrslösungen über besseren Wohnraum bis zu Bildung und Innovationen. „Als Finanzierungsarm der EU setzt die EIB-Gruppe Europas Prioritäten um.“”

Wasserresilienz-Programm der EIB-Gruppe

Der EIB-Verwaltungsrat begrüßte Pläne, mit mehr gezielten Finanzierungen die Wasserresilienz weltweit zu verbessern.

Die EIB-Gruppe ist der weltgrößte multilaterale Finanzierer von Wasserinvestitionen. Das neue Wasserresilienz-Programm der EIB-Gruppe ist auf die Wasserresilienz-Strategie der EU-Kommission abgestimmt und dürfte in den kommenden drei Jahren weltweit 40 Milliarden Euro an Wasserinvestitionen mobilisieren. Es wird den Zugang zu sauberem und sicherem Wasser verbessern, die Wasserresilienz von Kommunen stärken und den EU-Wassersektor wettbewerbsfähiger machen.

So wurden auch neue Projekte zur Modernisierung von Wasser- und Abwassernetzen in Griechenland und in den Niederlanden genehmigt.

Besserer Verkehr

Die EIB unterstützt neue Bahninvestitionen in Estland, Deutschland und Italien, bessere Straßenverbindungen in Polen, Rumänien und Moldau sowie mehr Energieeffizienz an Flughäfen in Frankreich, Deutschland und Spanien.

Ausbau von Stromnetzen und Energieeffizienz

Neu genehmigte Energieprojekte stärken die Stromnetze in Frankreich, Deutschland und Südamerika, erhöhen die Energieeffizienz in Portugals Industrie und beschleunigen die Herstellung von Biokraftstoffen in Italien.

Investitionen in bezahlbares und energieeffizientes Wohnen

Der Verwaltungsrat genehmigte drei Projekte im Wohnsektor. Das ermöglicht straffere Finanzierungen für den Bau energieeffizienter Wohngebäude, für energetische Sanierungen und mehr Solaranlagen in Deutschland. Außerdem gefördert werden der Bau und die Modernisierung von bezahlbaren Wohneinheiten in Portugal.

Unternehmenswachstum und Innovation

Die neu genehmigten EIB-Gelder unterstützen Unternehmen in Kroatien, Italien, Polen und Spanien, Innovationen im Westbalkan und Wiederaufforstungen und Feuchtgebiete in Afrika sowie Investitionen von Privatunternehmen in Nordafrika und im Nahen Osten. Dazu gehört auch Unterstützung für die dritte Säule des mehrjährigen umfassenden Programms für Palästina der Europäischen Kommission.

Außerdem genehmigt: Finanzierungen für das Recycling kritischer Rohstoffe in Deutschland, CO 2 -arme Düngerherstellung in Südamerika, innovative Kläranlagen in Spanien und pharmazeutische Innovationen in ganz Europa.

Zu den vom EIF diese Woche beschlossenen Transaktionen gehören 278 Millionen Euro an neuen Fremdkapitalgeschäften und 725 Millionen Euro an Risikokapital-, Private-Equity- und Private-Debt-Transaktionen. Die Mittel unterstützen privatwirtschaftliche Investitionen in saubere Energie, Dekarbonisierung und Projekte zum Schutz der biologischen Vielfalt. Darunter fallen auch EIF-Mittel für Fonds, die das Wachstum von Biotech-Unternehmen ermöglichen, Nachhaltigkeitsinvestitionen von Unternehmen fördern und Risikokapital für Start-ups in der Frühphase bereitstellen.

Europas Sicherheit und Verteidigung stärken

Im März dieses Jahres beschloss die EIB-Gruppe, den Kreis der förderfähigen Investitionen in Sicherheit und Verteidigung auszuweiten.

Die Verwaltungsräte von EIB und EIF genehmigten eine überarbeitete Liste ausgeschlossener Aktivitäten. Dadurch sind künftig mehr Projekte förderfähig. Außerdem wurden technische Details geklärt, damit ausgewählte Sicherheits- und Verteidigungsprojekte mehr Unterstützung erhalten können. Den Anpassungen ging eine gründliche Marktanalyse voraus, um den Finanzierungsbedarf des Sektors in der EU zu ermitteln und gleichzeitig die Finanzierungskapazität der EIB-Gruppe zu wahren.

Hintergrundinformationen

EIB

Die Europäische Investitionsbank (EIB) ist die Einrichtung der Europäischen Union für langfristige Finanzierungen. Ihre Anteilseigner sind die Mitgliedstaaten. Ausgehend von acht Kernprioritäten finanzieren wir Investitionen, die zu den strategischen Zielen der EU beitragen. So fördern wir die Bereiche Klima und Umwelt, Digitalisierung und technologische Innovationen, Sicherheit und Verteidigung, Kohäsion, Landwirtschaft und Bioökonomie, soziale Infrastruktur, die Kapitalmarktunion und ein stärkeres Europa in einer stabileren und friedlichen Welt.

Die EIB-Gruppe, zu der neben der EIB auch der Europäische Investitionsfonds (EIF) gehört, unterzeichnete 2024 knapp 89 Milliarden Euro an neuen Finanzierungen für mehr als 900 wirkungsstarke Projekte, die Europa wettbewerbsfähiger und sicherer machen.

Alle von der EIB-Gruppe finanzierten Projekte entsprechen dem Pariser Klimaabkommen – so wie in unserem Klimabank-Fahrplan zugesagt. Fast 60 Prozent der jährlichen Finanzierungen der EIB-Gruppe fließen in Projekte, die direkt zu Klimaschutz, Klimaanpassung und einer gesünderen Umwelt beitragen.

Die Gruppe setzt sich für eine stärkere Integration der Märkte ein und mobilisiert mit ihrem Engagement zusätzliche Investitionen. 2024 stieß sie Rekordinvestitionen von mehr als 100 Milliarden Euro in Europas Energiesicherheit an und mobilisierte 110 Milliarden Euro an Wachstumskapital für Start-ups, Scale-ups und europäische Pioniere. Rund die Hälfte der EIB-Finanzierungen innerhalb der EU fließt in Kohäsionsregionen, wo das Pro-Kopf-Einkommen unter dem EU-Durchschnitt liegt.

Auf unserer Website finden Sie hochwertige, aktuelle Fotos vom Sitz der EIB.