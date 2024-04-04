EIB vergibt 25 Mio. Euro an Wandercraft

Kredit soll Entwicklung des ersten selbststabilisierenden persönlichen Exoskeletts für den Alltag beschleunigen

Finanzierung ist mit einer Garantie unter dem Programm „InvestEU“ der Europäischen Kommission besichert

Das französische Medizintechnik-Unternehmen Wandercraft erhält von der Europäischen Investitionsbank (EIB) einen Kredit über 25 Millionen Euro für die Entwicklung eines neuen, persönlichen Exoskeletts. Das Gerät soll als erstes und bislang einziges selbststabilisierendes Exoskelett Menschen mit schweren Mobilitätsstörungen im Alltag unterstützen.

Darüber hinaus sollen dank der Finanzierung mehr Patienten Zugang zum Exoskelett Atalante X von Wandercraft erhalten. Der weltweit erste selbststabilisierende Roboter ist seit 2019 auf den Markt und wird in der Rehabilitation eingesetzt. Fast 100 Reha-Einrichtungen und klinische Forschungszentren in Europa und den USA haben bereits ein solches Gerät. Atalante X wurde weltweit von Hunderten Patientinnen und Patienten getestet, sowohl im Rahmen klinischer Studien als auch unter realen Bedingungen.

EIB-Vizepräsident Ambroise Fayolle: „Die Exoskelette von Wandercraft können das Leben von Menschen mit Gehbehinderung für immer verändern. Wir fördern Innovationen im Gesundheitswesen, die die Lebensqualität und das Wohlbefinden von Patienten weltweit verbessern.“

Wandercraft-CEO Matthieu Masselin: „Wandercraft legt den Fokus auf bessere Ergebnisse für die Patienten. Unser Ziel ist eine Welt, in der alle stehen und gehen können. Wir wollen, dass Patientinnen und Patienten wieder voll am Leben teilnehmen können, sei es, um ihr Kind zu begleiten oder nach einem Meeting aufstehen und die Hand geben zu können. Mit dem Kredit der EIB können wir dabei noch zügiger vorankommen und mehr Menschen schneller denn je helfen.“

Am 13. Dezember 2023 erhielt Atalante X die Zulassung der US-Arzneimittelbehörde FDA für Menschen mit Rückenmarksverletzungen im Bereich der Wirbel T5 bis L5. Zuvor war Atalante X bereits für Schlaganfallpatienten zugelassen worden. Damit gehört das Produkt von Wandercraft zu den wenigen FDA-zugelassenen Exoskeletten auf dem Markt und ist zudem das einzige FDA-zugelassene Exoskelett mit einem angetriebenen Knöchelmechanismus, der einen natürlichen menschlichen Gang nachahmt.

Der neue EIB-Kredit über 25 Millionen Euro ist mit einer Garantie unter dem Programm „InvestEU“ der Europäischen Kommission besichert.

Hintergrundinformationen

Europäische Investitionsbank

Die Europäische Investitionsbank (EIB) hat die Aufgabe, die Integration, eine ausgewogene Entwicklung sowie den wirtschaftlichen und sozialen Zusammenhalt in der Europäischen Union zu fördern. Dazu nimmt sie Mittel an den Kapitalmärkten auf und stellt sie zu sehr günstigen Konditionen für Projekte bereit, die den Kernzielen der EU entsprechen. Die EIB hilft der EU, sich an die Spitze der nächsten Innovationswelle zu setzen – vor allem im Gesundheitswesen. Als Klimabank der EU gehört sie zu den wichtigsten Geldgebern für die grüne Wende und ein CO 2 -armes, nachhaltiges Wachstum.

InvestEU

Das InvestEU-Programm mobilisiert umfangreiche private und öffentliche Mittel für langfristige Finanzierungen in der EU, die die Wirtschaft nachhaltig stärken. Es stößt auch private Investitionen an, die zu EU-Zielen wie dem europäischen Grünen Deal und dem digitalen Wandel beitragen. InvestEU vereint die EU-Instrumente für Investitionen in der Europäischen Union unter einem Dach. So macht es die Finanzierung von Investitionsprojekten in Europa einfacher, effizienter und flexibler. Das Programm hat drei Bausteine: den InvestEU-Fonds, die InvestEU-Beratungsplattform und das InvestEU-Portal. Der InvestEU-Fonds wird von Finanzierungspartnern umgesetzt, die bei der Kreditvergabe auf die EU-Haushaltsgarantie von 26,2 Milliarden Euro zurückgreifen können. Diese Garantie soll die Risikotragfähigkeit der Partner erhöhen und so mindestens 372 Milliarden Euro an zusätzlichen Investitionen mobilisieren.

Wandercraft

Wandercraft ist ein globaler Hersteller, der hochmoderne Roboterlösungen entwickelt und vermarktet, die Menschen mit Gehbehinderungen das Aufstehen und Gehen wieder ermöglichen. Mit Atalante X hat das Unternehmen das weltweit erste selbststabilisierende Geh-Exoskelett entwickelt, das das menschliche Gehen nachahmt und eine freihändige, multidirektionale Fortbewegung ermöglicht. Atalante X wird bereits in vielen Krankenhäusern und Gesundheitseinrichtungen in Europa und den USA eingesetzt. Der Roboter unterstützt mit mehreren Gehprogrammen die Rehabilitation und gibt den Patienten wieder mehr Unabhängigkeit.