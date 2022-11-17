4 Milliarden Euro für saubere Energie, Klimaschutz und Wasser

3,4 Milliarden Euro für nachhaltigen Verkehr

2,2 Milliarden Euro für Investitionen und FuE von Unternehmen

1,2 Milliarden Euro für Gesundheit und Stadtentwicklung

Der Verwaltungsrat der Europäischen Investitionsbank (EIB) hat heute neue Finanzierungen von 10,9 Milliarden Euro genehmigt. Die Mittel fließen in Klimaschutz und saubere Energie, Unternehmensinvestitionen, Gesundheit und nachhaltigen Verkehr in Europa und weltweit.

Werner Hoyer, Präsident der Europäischen Investitionsbank: „Während Delegierte aus 200 Ländern auf der Klimakonferenz in Ägypten darüber verhandeln, wie die Welt den Klimawandel bekämpfen und sich an seine Folgen anpassen kann, hat die EIB heute knapp 11 Milliarden Euro an transformativen neuen Investitionen genehmigt. Damit fördern wir saubere Energie und nachhaltigen Verkehr und helfen Unternehmen, ihren Energieverbrauch zu senken und Innovationen hervorzubringen. Wir brauchen eine weltweite, enge Zusammenarbeit zwischen Wirtschaft, öffentlichem Sektor und Finanzpartnern für Investitionen, die Emissionen senken, die globalen Energieschocks abfedern und den Klimawandel bekämpfen.“

4 Milliarden Euro für saubere Energie, Senkung des Energieverbrauchs und Klimaschutz

Der Verwaltungsrat der EIB hat heute in Luxemburg grünes Licht für Investitionen gegeben, die dazu dienen, mehr Energie aus erneuerbaren Quellen zu erzeugen, Energienetze zu modernisieren und die Energieeffizienz zu steigern.

Unter anderem werden damit die Energienetze in Spanien, Tschechien und Moldau ausgebaut, Fernwärmesysteme modernisiert und die Nutzung von Biomasse zur Energieerzeugung gesteigert.

Ebenfalls genehmigt wurden Kofinanzierungen der EIB für EU-geförderte Regionalentwicklungsprojekte in Griechenland und Estland sowie Investitionen in nachhaltige Stadtentwicklung in Zypern mit Fokus auf Klimaschutz und Klimaanpassung.

Weitere Mittel werden in drei neue Initiativen fließen, die die Finanzierung privater Projekte für erneuerbare Energien, Energieeffizienz und Energiezugang in Afrika straffen sollen. Darunter fallen auch sogenannte Venture-Debt-Finanzierungen für innovative Unternehmen, die den Einsatz erneuerbarer Energien auf dem Kontinent vorantreiben.

3,4 Milliarden Euro für nachhaltigen Verkehr

Der Verwaltungsrat der EIB genehmigte auch Mittel für nachhaltigen Verkehr in Europa, im Westbalkan und in Afrika.

Finanziert werden damit eine 107 Kilometer lange neue Binnenwasserstraße zwischen Seine und Schelde, eine neue Elektrobuslinie und E-Flusstaxis in Bordeaux, nachhaltiger Stadtverkehr in Florenz, die Verbesserung der operativen Resilienz spanischer Flughäfen, die Sanierung der U-Bahnlinie 2 in Kairo und die Modernisierung der Bahnverbindung zwischen Belgrad und Niš entlang des serbischen Korridors X auf einer Länge von 230 Kilometern.

2,2 Milliarden Euro für Investitionen und Innovationen von Unternehmen

Die EIB wird neue Finanzierungsinitiativen des Privatsektors mit lokalen Partnern unterstützen, um in Italien und Bulgarien Geschäftsinvestitionen in den Klimaschutz zu stärken und weibliches Unternehmertum in Rumänien zu fördern.

Darüber hinaus genehmigte der Verwaltungsrat der EIB 500 Millionen Euro für Investitionen von Genossenschaften und Betrieben in die Landwirtschaft und Bioökonomie in Europa.

Bestätigt wurden auch Direktdarlehen für Automobil-, Brennstoffzellen-, Halbleiter- und Softwarefirmen, die in großem Maßstab in Forschung und Entwicklung investieren.

1,2 Milliarden Euro für Gesundheit und Stadtentwicklung

Die EIB wird die Modernisierung der Wasser- und Abwasserinfrastruktur in Warschau, einen Krankenhaus-Neubau in Spanien und die Modernisierung der Abfallsammlung, ‑behandlung und ‑entsorgung in fünf argentinischen Städten finanzieren.

Überblick über die vom Verwaltungsrat genehmigten Projekte