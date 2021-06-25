© Shutterstock

Der Windpark Arcadis Ost 1 ist der erste, der komplett unter Einsatz von schwimmenden Plattformen gebaut wird.

570 Millionen Euro für das erste Projekt der belgischen Firma Parkwind in Deutschland hat die EIB gemeinsam mit neun Instituten eingesammelt.

Der Europäische Fonds für Strategische Investitionen (EFSI) sichert die Transaktion mit Garantien ab.

Für einen der innovativsten Offshore-Windparks in Europa steht die Finanzierung. Die Europäische Investitionsbank (EIB) hat gemeinsam mit neun Instituten 570 Millionen Euro eingesammelt, damit die belgische Firma Parkwind den Windpark Arcadis Ost 1 in der Ostsee bauen kann. Die EIB trägt 150 Millionen Euro zu dem Projekt bei. Beteiligt sind zudem die KBC, Belfius, Helaba, KfW, IPEX-Bank, Rabobank, Société Général, ING und EKF.

Der EIB-Kredit ist mit einer Garantie des Europäischen Fonds für Strategische Investitionen (EFSI) abgesichert, der wichtigsten Säule des Investitionsplans für Europa. Die Offshore-Arbeiten sollen 2022 beginnen. 2023 soll der Windpark, der Elektrizität für 290 000 Haushalte produzieren kann, seinen Betrieb aufnehmen.

Der Belgische Windenergie-Spezialist Parkwind, wird vollkommen neue schwimmende Plattformen einsetzen, um die Windräder in der Ostsee nordöstlich von Rügen aufzurichten. Die hochmoderne Technologie ist effizienter über unebenem Meeresgrund als die bisher üblichen Installationsschiffe, die für diese Arbeiten Pylone auf den Meeresgrund absenken müssen.

Parkwind hat Windparks bisher ausschließlich in Belgien gebaut. Der deutsche Offshore-Windpark ist das erste internationale Projekt für das Unternehmen. Nachdem Parkwind die Ausschreibung 2018 gewonnen hatte, erhielt das Unternehmen im März 2021 die Baugenehmigung des Landes Mecklenburg-Vorpommern.

„Die EIB ist stolz, gemeinsam mit dem EFSI als Ankerinvestor für dieses innovative Projekt zu dienen“, sagte EIB-Vizepräsident Ambroise Fayolle, der verantwortlich ist für Umwelt, Klima und Kreislaufwirtschaft sowie die EIB-Aktivitäten in Deutschland. „Offshore-Windparks sind ein Eckpfeiler für den Green Deal der EU, der die emissionsfreie Wirtschaft Europas zum Ziel hat.“

EU-Wirtschaftskommissar Paolo Gentiloni ergänzte: „Um unser Ziel Klimaneutralität bis 2050 zu erreichen, müssen wir den Einsatz erneuerbarer Energiequellen massiv erhöhen. Dieser neue Offshore-Windpark, den der Investitionsplan für Europa und die Europäische Investitionsbank unterstützen, ist ein wichtiger Schritt in diese Richtung. Mit seiner innovativen, effizienteren Technologie ermöglicht es das Projekt, saubere Energie für 290 000 Haushalte zu liefern und damit der grünen Transformation in Deutschland Schwung zu geben.“

Eric Antoons, CEO von Parkwind, kommentierte. „Das Engagement der Finanzpartner bestärkt uns darin, den eingeschlagenen Weg im Bereich der Offshore-Windenergie auch international weiter zu verfolgen und weiterhin neue Märkte für Parkwind zu erschließen. Wir sind davon überzeugt, dass Offshore-Windenergie ein wesentlicher Pfeiler für den erfolgreichen Umstieg hin zu einer erneuerbaren Energieversorgung ist.“

Christian Pegel, Minister für Energie, Infrastruktur und Digitalisierung des Landes Mecklenburg-Vorpommern, sagte: „Offshore-Windkraft schafft erhebliche Versorgungs­sicherheit, weil der Wind auf dem Meer deutlich beständiger weht als an Land. Seit der Genehmigung des ersten Windparks in der deutschen Ostsee im Jahr 2011 haben wir mit der Offshore-Windenergie aber nicht nur für die Energiewende, sondern auch für einen enormen wirtschaftlichen Aufschwung in unserem Land gesorgt. Mit Arcadis Ost 1, dem inzwischen vierten Park, setzen wir diese Erfolgsstory fort und schaffen einen weiteren wichtigen Schritt für die Energiewende im Land.“

Hintergrundinformationen

Über EFSI und die Investitionsoffensive für Europa

Die Investitionsoffensive für Europa ist eine der wichtigsten Maßnahmen der EU, um Investitionen in Europa anzukurbeln und so Arbeitsplätze zu schaffen und das Wachstum zu fördern. Zu diesem Zweck werden vorhandene und neue Finanzierungsmittel intelligent genutzt. Die EIB-Gruppe spielt bei dieser Investitionsoffensive eine zentrale Rolle. Durch Garantien des Europäischen Fonds für strategische Investitionen (EFSI) können EIB und EIF einen größeren Teil von Projektrisiken übernehmen, was es privaten Geldgebern erleichtert, sich ebenfalls an den Projekten zu beteiligen. Die Projekte und Vereinbarungen, die bisher für eine Finanzierung mit EFSI-Garantie genehmigt wurden, dürften Investitionen in Höhe von 546,5 Milliarden Euro mobilisieren und über 1,4 Millionen Start-ups und kleinen und mittleren Unternehmen in allen EU-Ländern zugutekommen.

Über Parkwind

Parkwind ist ein unabhängiges grünes Energieunternehmen, das Offshore-Windparks entwickelt, finanziert, errichtet und betreibt. Mit mehr als einem Jahrzehnt Erfahrung und 771 MW Offshore-Wind im Betrieb in der belgischen Nordsee, expandiert Parkwind derzeit international. Mit aktiven Projekten in verschiedenen Entwicklungsstadien, wie Arcadis Ost 1 (DE) oder Oriel (IRL), wird Parkwind weitere 1,1 GW Kapazität unter seinem Management hinzufügen. Die gesamte Wertschöpfungskette abdeckend hat sich Parkwind als zuverlässiger und wettbewerbsfähiger Partner für Kommunen, Regierungen und Lieferanten weltweit etabliert. Mit mehr als 120 Fachleuten leitet Parkwind die Offshore-Windenergie-Aktivitäten seines belgischen Anteilseigners Virya, der sich im Besitz der Colruyt-Gruppe und Korys befindet.