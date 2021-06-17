1,4 Milliarden Euro für erneuerbare Energien

1,2 Milliarden Euro für Investitionen pandemiegeschädigter Unternehmen und unternehmensinterne FEI

946 Millionen Euro für nachhaltigen Verkehr

306 Millionen Euro für Bildung und Sozialwohnungen

Die Europäische Investitionsbank (EIB) hat heute Finanzierungen von 4,1 Milliarden Euro genehmigt. Die Mittel sollen Erneuerbare-Energien-Projekte beschleunigen, privatwirtschaftliche Investitionen unterstützen, um die Resilienz gegen Covid-19 zu stärken, den Verkehr nachhaltiger machen und die Modernisierung von Schulen und Sozialwohnungen ermöglichen.

Werner Hoyer, Präsident der Europäischen Investitionsbank: „Die heute genehmigten Projekte zeigen, wie die Bank der EU in Europa und weltweit private und öffentliche Investitionen mobilisiert, um lokale Prioritäten und globale Herausforderungen anzugehen. Morgen informiere ich den Rat der Gouverneure der EIB – die EU-Wirtschafts- und Finanzministerinnen und ‑minister – über den aktuellen Stand unserer Antwort auf die Herausforderungen der Coronapandemie und unser verstärktes weltweites Engagement für die grüne Wende und den Klimaschutz.“

Der Verwaltungsrat der EIB genehmigte heute per Videokonferenz neue Finanzierungen für Investitionen mit hoher Entwicklungswirkung in Europa und auf der ganzen Welt.

1,4 Milliarden Euro für erneuerbare Energien

Die EIB genehmigte neue Mittel für große Solarparks in Spanien, kleine Erneuerbare-Energien-Projekte in Deutschland, Investitionen österreichischer Unternehmen in saubere Energie und Energieeffizienz sowie die Erdwärmenutzung in Ostafrika.

Außerdem genehmigte der Verwaltungsrat neue Finanzierungen und technische Hilfe für eine nachhaltige, zuverlässige Energieversorgung und bessere Energieeffizienz in Schulen, Krankenhäusern und Unternehmen in ganz Afrika.

1,2 Milliarden Euro für die Erholung nach der Pandemie und FEI von Unternehmen

Partnerbanken in Italien, Spanien und Portugal leiten neue EIB-Mittel an Unternehmen weiter, die besonders stark unter der Coronapandemie leiden. Damit können diese investieren, expandieren und ihre geschäftlichen Aktivitäten in diesen schwierigen Zeiten anpassen.

Darüber hinaus fördert die EIB mit Direktfinanzierungen die pharmazeutische Forschung und Entwicklung im Bereich Herz- und Atemwegserkrankungen und Diabetes.

Weitere Finanzierungen sollen Investitionen mit sozialer Wirkung und nachhaltige Investitionen niederländischer Unternehmen stärken.

Die EIB unterstützt einen erfahrenen Partner in der Entwicklungsfinanzierung, der neue, besonders wirksame Eigenkapitalfinanzierungen vergibt. Diese gehen an Mikrofinanzinstitute in Afrika, die Kleinbäuerinnen und ‑bauern auf dem Land mit geringem Einkommen unterstützen und so den Kreditzugang in schwachen Regionen verbessern, die ländliche Entwicklung fördern und Armut verringern.

946 Millionen Euro für Schienenverkehr und maritime Anbindung

Die EIB unterstützt den Kauf neuer intermodaler Güterwagen und Lokomotiven. Damit machen die Logistikleistungen des größten Unternehmens im spanischen und portugiesischen Schienengüterverkehr, die eine effiziente Alternative zum Straßenverkehr bieten, einen großen Schritt nach vorne.

Außerdem genehmigte die Bank Darlehen für neue wasserstoff- und batteriebetriebene Züge in Berlin und Brandenburg und für eine Verkehrsentlastung im polnischen Ostseehafen Stettin.

Mithilfe von EIB-Mitteln aus einer bereits vereinbarten Infrastrukturinvestitionsinitiative wird in Rumänien die Eisenbahnstrecke von der ungarischen Grenze zum Schwarzen Meer auf dem Abschnitt Arad–Sighisoara modernisiert. Dadurch profitiert der Personen- und Güterverkehr von höheren Geschwindigkeiten und einer besseren Signalgebung.

306 Millionen Euro für Bildung, Gesundheit und Sozialwohnungen

Im Elsass werden mit EIB-Geldern neue Sekundarschulen gebaut und bestehende Einrichtungen modernisiert und erweitert. Außerdem soll das Angebot eines regionalen niederländischen Gesundheitsdienstleisters für Akut- und Langzeitpflege und betreutes Wohnen verbessert werden.

Die EIB wird auch eine neue Initiative für mehr bezahlbaren Wohnraum von Wohnungsbaugenossenschaften und kommunalen Behörden an mehreren Standorten in Polen unterstützen.

Jahressitzung des Rates der Gouverneure

Der Rat der Gouverneure der Europäischen Investitionsbank, der sich aus den EU-Wirtschafts- und Finanzministerinnen und ‑ministern zusammensetzt und die Anteilseigner der EIB vertritt, kommt am 18. Juni zu seiner Jahressitzung in Luxemburg zusammen.