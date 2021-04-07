Kris Peeters, EIB-Vizepräsident für die Benelux-Länder: „Die Investitionsumfrage der EIB vermittelt ein klares Bild der Herausforderungen, denen Unternehmen in den Niederlanden heute gegenüberstehen. Die Pandemie wirkt sich eindeutig auf das Investitionsklima aus. Wir müssen auf nationaler und auf EU-Ebene handeln, um diese Unsicherheit zu überwinden. Ein positiver Aspekt ist, dass niederländische Firmen bereits massiv in den Klimaschutz investiert haben. Jedoch sollten die Folgen der globalen Erwärmung nicht unterschätzt werden, vor allem nicht in den Niederlanden. Die EIB wird weiterhin helfen und wo immer sie kann Projekte finanzieren, die sich positiv auf das Klima auswirken.“

Ein Bereich, in dem die Niederlande dem restlichen Europa und den Vereinigten Staaten deutlich voraus sind, ist die Digitalisierung. Die Umfrage zeigt unter anderem, dass niederländische Unternehmen im Vergleich zu Firmen in anderen Ländern bereits viel stärker innovative Technologien wie künstliche Intelligenz, 3D-Druck und Internet der Dinge in ihre Betriebsabläufe integrieren.

Hintergrundinformationen

Die Europäische Investitionsbank ist die Einrichtung der Europäischen Union für langfristige Finanzierungen. Ihre Anteilseigner sind die Mitgliedstaaten der EU, wodurch die Bank an den Kapitalmärkten Mittel zu sehr günstigen Zinssätzen aufnehmen kann. Die Niederlande halten einen Anteil von fünf Prozent. Die EIB vergibt langfristige Finanzierungen für solide Projekte, die den Zielen der EU entsprechen. Dazu gehören u. a. nachhaltiges Wachstum, Beschäftigung und Klimaschutz. Letztes Jahr stellte die Bank fast 2,5 Milliarden Euro für niederländische Projekte bereit, unter anderem für das Gesundheitswesen, KMU und Energieeffizienz. An der EIB-Investitionsumfrage nahmen 480 Unternehmen in den Niederlanden und 12 500 Firmen in der Europäischen Union sowie eine Reihe von Unternehmen im Vereinigten Königreich, den Vereinigten Staaten und China teil.