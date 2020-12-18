©Cristian Newman/ Unsplash

Erster Finanzierungsvertrag über 55 Millionen Euro zwischen der Europäischen Investitionsbank (EIB) und der KORIAN-Gruppe

Darlehen mit Garantie des Europäischen Fonds für strategische Investitionen

67 Bauprojekte von Ages&Vie werden 2021 und Anfang 2022 fertiggestellt

Alternative Wohnlösung für Senioren in vorrangigen Regionen

Gebäude mit Gütesiegel – HQE-Zertifizierung und NF Habitat-konform

4 000 Pflegeplätze bis 2024 in Frankreich

KORIAN, der führende europäische Pflegeanbieter für ältere und pflegebedürftige Menschen, hat mit der Europäischen Investitionsbank (EIB) einen Kreditvertrag über 55 Millionen Euro unterzeichnet. Mit dem zehnjährigen Kredit finanziert KORIAN ihre Kapitaleinlage in die zur Gruppe gehörende SCI Foncière Ages&Vie, die im Mai 2019 gegründet wurde und gemeinsam mit der Banque des Territoires und Crédit Agricole Assurances in den Ausbau des Ages&Vie-Netzes investiert.

Ages&Vie entwickelt Gemeinschaftswohnanlagen, die eine innovative Alternative für ältere Menschen bieten. Wohngemeinschaften sind eine Lösung zwischen dem Zu-Hause-Wohnen und einem Langzeitpflegeheim und entsprechen besonders gut den Bedürfnissen älterer Menschen in ländlichen und halb-ländlichen Gebieten. Durch solche Wohngemeinschaften können Ältere und Pflegebedürftige an dem Ort bleiben, an dem sie die meiste Zeit gelebt haben. Gleichzeitig finden Pflegekräfte dadurch in der Nähe ihres Wohnortes eine Arbeit.

Die EIB-Finanzierung ist durch eine Garantie des Europäischen Fonds für strategische Investitionen (EFSI) abgesichert, der das Kernstück der Investitionsoffensive für Europa ist. Durch den Kredit kann KORIAN das Wohnangebot von Ages&Vie in Frankreich und vor allem in Kohäsionsregionen ausbauen, die von der Europäischen Union vorrangig gefördert werden. Die Wohneinrichtungen bekommen kontinuierlichen Rückhalt von lokalen Mandatsträgern, da sie vor Ort dem medizinisch-sozialen Ökosystem aus Arztpraxen, Pflegekräften und Apotheken zugute kommen. Außerdem entsprechen die neuen Wohnanlagen den höchsten Umweltstandards für Gebäude (HQE-Zertifizierung und NF Habitat).

EIB-Vizepräsident Ambroise Fayolle: „Ich freue mich sehr über diese erste Partnerschaft mit der KORIAN-Gruppe. Das Projekt ist innovativ und hat einen hohen sozialen und ökologischen Nutzen. Als Europas Klimabank fördern wir vor allem nachhaltige Infrastrukturprojekte, die den Menschen in den betreffenden Regionen zugute kommen. Ebenso wichtig ist es, in Frankreich innovative Lösungen zu entwickeln, die es älteren Menschen ermöglichen, in einer Gemeinschaft zu wohnen und an dem Ort zu bleiben, an dem sie gelebt haben. Dadurch fördern wir Beschäftigung und territorialen Zusammenhalt.“

EU-Wirtschaftskommissar Paolo Gentiloni: „Durch die Investitionsoffensive für Europa kann die EIB der KORIAN-Gruppe bei der Finanzierung innovativer Lösungen von Ages&Vie für gemeinsames Seniorenwohnen in Frankreich helfen. Das ist eine Win-Win-Situation in puncto regionaler und sozialer Zusammenhalt: Ältere Menschen können in ihrem gewohnten Umfeld bleiben, und gleichzeitig entstehen neue Arbeitsplätze in weniger entwickelten Regionen.“

Zum Zeitpunkt der Übernahme durch KORIAN 2018 betrieb Ages&Vie Wohnanlagen an 34 Standorten. Bis Ende 2020 weitet Ages&Vie das Angebot auf 70 aktive Standorte in acht französischen Départements aus.

Das Netzwerk wird schnell größer: 2021 und Anfang 2022 sollen 67 neue Standorte mit mehr als 1 000 Pflegeplätzen in 33 Départements fertiggestellt werden.

Bis 2024 will die Immobiliengesellschaft mehr als 500 Wohnanlagen mit mehr als 4 000 Pflegeplätzen in 70 Départements anbieten. Dann beschäftigt Ages&Vie für ihr breites Dienstleistungsangebot 1 500 Mitarbeiter und will in Frankreich einen jährlichen Serviceumsatz von mehr als 100 Millionen Euro erwirtschaften. Ihre Wohnanlagen werden einen Immobilienwert von 500 Millionen Euro haben. Sophie Boissard, Vorstandsvorsitzende der KORIAN S.A.: „Als europäische Gruppe freuen wir uns über diesen Kredit der Bank der Europäischen Union, die mit ihren Finanzierungen langfristig den Wandel in Europa vorantreibt. Ages&Vie bietet eine lokale Wohnlösung, die bei den Seniorinnen und Senioren und ihren Familien gut ankommt und genau den Bedürfnissen in den betreffenden Regionen entspricht. Wir sind sicher, dass dieses Konzept in Frankreich und Europa Zukunft hat.“

KORIAN

KORIAN ist der führende europäische Pflegeanbieter für ältere und pflegebedürftige Menschen. www.korian.com

Die Gruppe ist seit November 2006 an der Euronext Paris (A) notiert und in den folgenden Indizes enthalten: SBF 120, CAC Health Care, CAC Mid 60, CAC Mid & Small und MSCI Global Small Cap.

Euronext-Ticker-Symbol: KORI – ISIN: FR0010386334 – Reuters: KORI.PA – Bloomberg: KORI.FP