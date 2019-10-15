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ELDERLY AFFORDABLE ASSISTED LIVING FRANCE

Unterzeichnung(en)

Betrag
135.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Frankreich : 135.000.000 €
Gesundheit : 43.200.000 €
Stadtentwicklung : 91.800.000 €
Unterzeichnungsdatum
30/11/2020 : 17.600.000 €
18/05/2021 : 25.600.000 €
30/11/2020 : 37.400.000 €
18/05/2021 : 54.400.000 €
Andere Links
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05/09/2023 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - ELDERLY AFFORDABLE ASSISTED LIVING FRANCE
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Zugehörige Pressemitteilungen
Frankreich: Ages&Vie bekommt Rückenwind – erster EIB-Kredit über 55 Millionen Euro an KORIAN

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
1 September 2023
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 30/11/2020
20190171
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
ELDERLY AFFORDABLE ASSISTED LIVING FRANCE
CLARIANE SE
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 135 million
EUR 369 million
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

The project will finance the promoter’s development plan to build new shared homes as affordable solutions for elderly people in small cities across France over the next 5 years. Clariane is an European operator of nursing homes and healthcare services.

The aim is to provide affordable and suitable solutions for elderly people who can no longer live alone but do not need to stay in nursing homes, yet. Assisted living provides them with a transitional solution to support their independence while also receiving medical care when needed.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

This project will have a positive impact on the achievement of France's national energy efficiency targets, since the housing units will comply with RT2012 (the French energy efficiency regulation for buildings) and with the EU Directive on Energy Performance of Buildings. The competent authority will assess whether each sub-project will have to follow a full Environmental Impact Assessment (EIA) procedure, according to the EIA Directive 2014/52/EU (amending the EIA Directive 2011/92/EU). Further details on the screening decision, the environmental permits status, the proximity and potential impact of each sub-project to natural conservation areas, according to the Habitats and Birds Directives (92/43/EEC and 2009/147/EC respectively) as well as other EIA aspects will be clarified during the appraisal.

The promoter has been assessed by the EIB as being a private company not being subject to EU rules on public procurement or concessions. However, if after the project appraisal, the EIB were to conclude that the promoter is after all subject to EU public procurement legislation, then the EIB would require the promoter to ensure that contracts for the implementation of the project will be tendered in accordance with the relevant applicable EU procurement legislation (Directive 2014/24/EU, where applicable), as well as Directive 89/665/EEC as interpreted by the Court of Justice of the EU, with publication of tender notices in the EU Official Journal, as and where required.

Milestone
In Prüfung
Genehmigt
Unterzeichnet
15 Oktober 2019
30 November 2020
Weitere Unterlagen
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Andere Links
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Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - ELDERLY AFFORDABLE ASSISTED LIVING FRANCE
Datum der Veröffentlichung
5 Sep 2023
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
94221067
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20190171
Sektor(en)
Gesundheit
Stadtentwicklung
Regionen
Europäische Union
Länder
Frankreich
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
scoreboard - ELDERLY AFFORDABLE ASSISTED LIVING FRANCE
Datum der Veröffentlichung
25 Jan 2021
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
137706130
Thema
EFSI Gesetzliche Bestimmung
Art des Dokuments
Bewertungsmatrix
Projektnummer
20190171
Letzte Aktualisierung
18 Feb 2021
Sektor(en)
Gesundheit, Stadtentwicklung
Länder
Frankreich
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Link zum projekt
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ELDERLY AFFORDABLE ASSISTED LIVING FRANCE
Datenblätter
ELDERLY AFFORDABLE ASSISTED LIVING FRANCE
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Aktuelles und Storys

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Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

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