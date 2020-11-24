La pandémie de coronavirus a eu un impact considérable sur l’éducation, les fermetures d’écoles et d’universités ayant touché plus de 90 % de la population étudiante mondiale dans 194 pays.

Les pouvoirs publics ont dû réagir rapidement et mettre en place un enseignement à distance. Nombre d’entre eux ont adopté des programmes d’apprentissage en ligne. Lorsque ce n’était pas possible, ils se sont tournés vers la télévision voire la radio. Mais la crise a mis au jour la fracture numérique entre les pays et dans chacun d’eux. Ce faisant, elle a clairement montré la nécessité d’une transformation numérique du secteur de l’éducation à l’échelle mondiale. La Banque européenne d’investissement est prête à appuyer une telle transformation.

En Serbie, avec l’aide de la Banque, il est prévu que toutes les écoles passent au numérique avant la fin de 2021.

La transformation numérique et la réforme de l’enseignement sont les deux priorités majeures des autorités serbes. Et la Banque européenne d’investissement a accordé un prêt de 65 millions d’euros pour la modernisation de l’infrastructure numérique et du matériel pédagogique numérique, ainsi que pour la formation des enseignants (avec l’aide de l’Unicef). Comme ce projet revêt une importance particulière, la Banque finance près de 60 % du coût total, qui s’élève à 111 millions d’euros.

« La pandémie de COVID-19 et les restrictions sociales qu’elle a imposées ont entraîné de graves perturbations au niveau des systèmes et des processus éducatifs. Ces circonstances inédites ont montré que les établissements scolaires dotés d’une meilleure infrastructure numérique sont plus efficaces face aux situations d’urgence », déclare Isabelle Stoffel, chargée de prêts principale à la BEI, qui a travaillé sur l’opération. En plus d’améliorer la résilience pour faire face aux crises à venir, cet investissement créera des conditions propices à l’employabilité des jeunes, au renforcement de la compétitivité et à la croissance de l’innovation dans le pays. »