Le Premier ministre Chmyhal et le président Hoyer ont abordé les conséquences économiques de l’invasion russe et la nécessité de reconstruire des routes, des ponts, des bâtiments, des lignes électriques ainsi que des réseaux de chauffage et de distribution d’eau. Werner Hoyer a souligné que le financement d’urgence initial de la BEI symbolise l’engagement ferme que l’institution continue de démontrer à l’égard de l’Ukraine, pays dans lequel elle a signé environ 8 milliards d’euros de prêts avant l’invasion russe. Serhiy Marchenko, ministre ukrainien des finances, a également participé à l’appel jeudi.

Werner Hoyer a assuré à Denys Chmyhal et Serhiy Marchenko que l’ensemble du Groupe BEI « est solidaire du peuple ukrainien et reste pleinement engagé dans les efforts déployés aux côtés de ses partenaires pour soutenir l’Ukraine ».

Le Groupe BEI investit en Ukraine depuis 2007. Après que la Russie a annexé la Crimée et occupé deux grandes régions de l’est de l’Ukraine en 2014, la Banque a approuvé un prêt de 200 millions d’euros pour aider les personnes qui ont fui le conflit et les villes qui les ont accueillies. Par la suite, la Banque a approuvé un deuxième prêt de relance d’un montant de 340 millions d’euros et a reçu environ 900 nouvelles propositions de projets. Ce financement est suspendu pendant la durée du conflit, mais la Banque envisage à présent un dispositif d’aide élargi, en plus des 668 millions d’euros déjà décaissés.

« J’ai écouté attentivement le compte rendu du Premier ministre sur la situation dans le pays », a déclaré le président Hoyer. « J’apprécie vivement les informations qu’il a fournies : elles sont inestimables alors que nous nous efforçons de fournir toute l’aide qu’il est en notre pouvoir d’apporter de la manière la plus efficace et la plus pertinente possible pour répondre aux besoins de l’Ukraine. En partenariat avec le Conseil européen, la Commission européenne et le Parlement européen, nous nous tenons prêts à accélérer la mise à disposition de 1,3 milliard d’euros supplémentaires au cours des prochains mois. »