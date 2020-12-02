Au Centre hospitalier universitaire (CHU) Ibn Rochd de Casablanca, les lits se remplissent de patients atteints de COVID-19. Le professeur Kamal Marhoum El Filali, chef du service des maladies infectieuses de l’hôpital, affirme que l’établissement « gère » les arrivées. Mais selon lui, si les admissions ne cessent d’augmenter, l’hôpital pourrait rapidement manquer de capacités de soins intensifs et de lits de réanimation.

« La situation devient de plus en plus difficile », poursuit le docteur Marhoum.

Au printemps, le Maroc a pris des mesures décisives pour endiguer la pandémie, en confinant tout le pays et en suspendant les déplacements touristiques et autres. Mais à l’instar de nombreuses nations, le Maroc est aujourd’hui confronté à une seconde vague d’infections. À la mi-novembre, le pays enregistrait environ 5 000 cas par jour, pour quelque 80 décès. Dans ce pays de 37 millions d’habitants, plus de 320 000 personnes ont contracté le virus, et environ 5 000 sont décédées. Le système de santé croule sous la charge.

Le CHU n’admet que les cas graves de COVID-19 – ceux nécessitant des soins intensifs ou une réanimation – ainsi que ses propres employés infectés par le virus. Selon le docteur Marhoum, l’un des plus grands problèmes auxquels l’hôpital est confronté actuellement est la gestion du nombre croissant de membres du personnel qui sont tombés malades ou ont été exposés au virus et qui doivent s’isoler pendant 14 jours. « Nous sommes déjà en sous-effectif », déplore-t-il. « Nous nous trouvons face à un énorme problème d’organisation. »

Le regard rivé sur la pandémie

Lorsque le Maroc s’est confiné au printemps, le pays n’avait enregistré que 77 cas de COVID-19. Cependant, l’État marocain avait observé le virus décimer certaines régions d’Espagne et les dirigeants savaient que le système de santé du pays ne disposait pas des ressources nécessaires pour faire face à une offensive similaire. « Si nous avions atteint le même niveau que l’Europe, nous aurions été submergés », commente le docteur Marhoum.

Les mesures radicales prises par les autorités marocaines ont permis au pays de limiter le nombre de décès à un faible niveau. Le taux de mortalité – le nombre de décès par rapport au nombre total d’infections – au cours de la première vague a été l’un des plus bas au monde. Comme dans d’autres régions d’Afrique, c’est la jeunesse de la population du Maroc qui explique ce faible taux de mortalité.

Les confinements ont également permis au gouvernement de gagner un temps précieux pour mettre en place des centres de test, des sites web et des plateformes téléphoniques afin de communiquer avec le public. Les autorités ont coopéré avec des organismes internationaux tels que l’Organisation mondiale de la santé pour affiner leur réaction face à la pandémie ; elles ont mobilisé des financements requis de toute urgence auprès de bailleurs de fonds internationaux, dont la Banque européenne d’investissement, qui accorde un prêt de 200 millions d’euros pour financer des fournitures médicales, des formations et d’autres mesures visant à renforcer le système de santé. Ces efforts ont préservé le fragile système de santé du pays et ses 9 200 médecins du secteur public d’une intense sollicitation.