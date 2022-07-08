Les paysages finlandais se composent pour plus des trois quarts de forêts et la plupart d’entre elles, 61 %, sont détenues par des propriétaires privés. Cela représente 20,3 millions d’hectares disponibles pour produire notamment du bois, de la pâte à papier et du papier.

Toutefois, la prise en compte croissante des changements climatiques et de la durabilité a entraîné une baisse de la demande de papier, portant un coup à l’économie finlandaise. Dans le même temps, la région septentrionale, où se trouve un quart des forêts finlandaises, est une région relevant de l’objectif de cohésion de l’UE, où les revenus sont bien inférieurs à ceux du reste du pays.

Cependant, une nouvelle usine innovante de bioproduits durables gérée par la société finlandaise de bioproduits forestiers Metsä Fibre, qui fait partie du groupe Metsä, promet de donner un grand coup de fouet à l’économie finlandaise. L’usine générera de grandes quantités d’énergie renouvelable en plus de son principal produit, la pâte à papier, ainsi que d’autres bioproduits tels que la résine liquide et la térébenthine.

« Notre concept combine une utilisation efficace des matières premières à une efficacité énergétique et environnementale », explique Jari-Pekka Johansson, chef de projet chargé de la nouvelle usine de bioproduits de Kemi. L’usine utilise l’intégralité du bois et produit une large gamme d’autres bioproduits qui peuvent remplacer des matériaux et combustibles fossiles.

De l’énergie produite à partir de sous-produits du bois

L’usine produira de l’énergie grâce à un processus innovant qui transforme l’écorce inutilisée en biogaz pouvant être utilisé pour remplacer les combustibles fossiles.

Metsä Fibre a également investi dans une usine d’acide sulfurique qui utilise des composés sulfurés, un sous-produit issu du procédé de fabrication de pâte à papier au sein de l’usine. L’usine recueillera des gaz odorants et les transformera en acide sulfurique, un produit chimique de base nécessaire à la production de pâte à papier. L’autosuffisance en acide sulfurique rapproche un peu plus la nouvelle usine de la fabrication de produits chimiques en circuit fermé et elle améliore encore sa performance environnementale.

Environ la moitié de l’écorce provenant de notre usine sera utilisée pour produire du gaz, et l’autre moitié sera utilisée comme biocombustible », explique Jari-Pekka Johansson.