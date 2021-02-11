©Tim Smit/ Metsä

La BEI signe un prêt de 200 millions d’EUR en faveur de Metsä Fibre Oy pour soutenir une partie de ses investissements dans une nouvelle usine de bioproduits en Finlande, dotée de capacités de production et de normes environnementales plus élevées.

Située à Kemi, la nouvelle usine de bioproduits, autosuffisante en énergie, produira annuellement environ 1,5 million de tonnes de bois résineux et feuillus, ainsi que de nombreux autres bioproduits.

L’usine autosuffisante en énergie produira 2 TWh d’électricité renouvelable par an (environ 2,5 % de la production électrique finlandaise) et l’excédent d’électricité sera vendu aux réseaux national et local.

La Banque européenne d’investissement (BEI) a signé un accord de prêt de 200 millions d’EUR en faveur de Metsä Fibre Oy, une société du Groupe Metsä, afin d’appuyer ses investissements dans l’usine de bioproduits de Kemi, dans le nord de la Finlande. Ce financement soutiendra un investissement de 1,6 milliard d’EUR visant à accroître le volume de fabrication de pâte à papier et d’autres bioproduits sur le site de Kemi, grâce à des technologies de pointe. Metsä Fibre a investi par le passé dans une usine similaire de bioproduits à Äänekoski (Finlande) qui a également bénéficié du soutien de la BEI dans le cadre du Plan d’investissement pour l’Europe.

Les volets soutenus par la BEI au sein du projet plus vaste concernent la production d’énergie renouvelable au cours du processus de fabrication, ainsi que les aspects liés à la protection de l’environnement pendant les travaux d’installation. L’usine produira 2 TWh d’électricité renouvelable par an, soit environ 2,5 % de la production électrique finlandaise. Jouissant d’une grande autosuffisance énergétique, elle vendra l’excédent d’électricité aux réseaux national et local, répondant ainsi parfaitement aux ambitions du Groupe Metsä et du Groupe BEI en matière d’action pour le climat.

Thomas Östros, vice-président de la BEI : « Nous sommes heureux que des entreprises comme Metsä soient à l’avant-garde de la conversion des procédés de fabrication à des normes plus respectueuses de l’environnement et produisent en parallèle des énergies renouvelables. La BEI, en tant que banque européenne du climat, voit dans ce type de projet un signe de l’évolution de l’environnement des entreprises, qui, nous l’espérons, incitera d’autres secteurs à revoir également leurs procédés. La BEI et le Groupe Metsä entretiennent une coopération de longue date et nous sommes heureux de prolonger notre soutien à ce projet important. »

Vesa-Pekka Takala, directeur financier du Groupe Metsä : « La demande de pâte à papier produite de manière durable augmente à l’échelle mondiale. Le bois finlandais est la meilleure matière première renouvelable au monde. La nouvelle usine de bioproduits non fossiles de Kemi est la première au monde sur le plan de l’efficacité environnementale et énergétique ainsi que de l’utilisation rationnelle des matières premières. Il est important que le dispositif de financement du projet soit solide et complet. Le prêt à long terme de la BEI est un élément important de la mise en œuvre de l’investissement. »

Les parties du projet bénéficiant du concours de la BEI concernent les performances environnementales et la production d’énergies renouvelables (par exemple, nouvelle chaudière de récupération et nouvelle turbine à vapeur à condensation). L’usine produira de l’électricité renouvelable à partir de biomasse tout en bénéficiant d’une grande autosuffisance, ce qui signifie qu’elle exportera l’excédent d’énergie verte vers le réseau national. Aucun combustible fossile ne sera nécessaire dans le processus de fabrication et les énergies renouvelables – électricité, combustible à base de bois et chaleur – seront vendues à des clients extérieurs.

Le Groupe Metsä est un précurseur de la bioéconomie durable faisant appel à du bois renouvelable provenant de forêts nordiques gérées de manière durable. Il est spécialisé dans les services d’approvisionnement en bois et de sylviculture, les produits ligneux, la pâte à papier, le carton en fibres fraîches, le papier mousseline et le papier sulfurisé. Son chiffre d’affaires annuel s’élève à environ 5,5 milliards d’EUR et son effectif comprend quelque 9 200 personnes. Sa société mère, Metsäliitto Cooperative, est détenue par environ 100 000 propriétaires forestiers finlandais.