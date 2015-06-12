La Banque européenne d’investissement (BEI) et Metsäliitto Cooperative ont signé ce jour un contrat de prêt de 75 millions d’EUR pour la construction d'une nouvelle usine de bioproduits de grande dimension en Finlande (Äänekoski). Ce concours sera proposé aux fins d'une couverture par la garantie du budget de l'UE au titre du Fonds européen pour les investissements stratégiques (FEIS).

L'usine de bioproduits a déjà bénéficié d'un prêt de la BEI de 200 millions d’EUR accordé plus tôt cette semaine à Metsä Fibre Corporation, qui appartient au groupe Metsä. Metsäliitto Cooperative est la société mère du groupe Metsä. La contribution de la banque de l'UE, de 275 millions d’EUR, servira à financer la nouvelle usine, qui produira 1,3 million de tonnes de pulpe chaque année. Ce projet comprend également la production d'énergie à partir de sources renouvelables et la construction d'une centrale de gazéification d'écorce innovante, qui permettra à l'usine de fonctionner sans combustibles fossiles. La capacité de production d'énergie à partir de sources renouvelables attendue correspond à 1 % de la consommation électrique actuelle de la Finlande.

Ce projet constitue l'un des investissements industriels les plus vastes jamais entrepris dans le pays. Il devrait créer quelque 6 000 emplois pendant la phase de construction et soutenir environ 2 500 autres emplois dans le secteur de la foresterie. Le présent projet est le reflet de la stratégie du groupe Metsä, qui consiste à renforcer sa compétitivité grâce à une qualité de produits supérieure, une plus grande efficacité des ressources et une optimisation innovante des procédures.

Jonathan Taylor, vice-président de la BEI responsable des opérations de financement en Finlande, a déclaré : « Nous sommes fiers de soutenir cette usine de produits biologiques de prochaine génération car elle contribue à préserver et à créer un nombre important d'emplois sur un site industriel classique, et elle apportera de vraies améliorations en matière d'efficacité énergétique et de performance environnementale. Cette première opération en Finlande au titre du Plan d'investissement pour l'Europe montre que la BEI respecte son engagement de déployer l'initiative avant même que le FEIS soit officiellement lancé ».