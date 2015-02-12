Recherche FR menu Portail client du Groupe BEI
Fermer Portail client du Groupe BEI
Recherche
Recherche
Résultats
5 premiers résultats de la recherche Voir tous les résultats Recherche avancée
Recherches les plus fréquentes
Pages les plus visitées

AANEKOSKI BIO-PRODUCT MILL

Signature(s)

Montant
275 000 000 €
Pays
Secteur(s)
Finlande : 275 000 000 €
Industrie : 275 000 000 €
Date(s) de signature
12/06/2015 : 75 000 000 €
10/06/2015 : 200 000 000 €
Autres liens
Related public register
04/06/2015 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - AANEKOSKI BIO-PRODUCT MILL
Related public register
16/04/2016 - Évaluation des incidences environnementales et sociales - ÄÄNEKOSKI BIO-PRODUCT MILL - Full EIA Study
Related public register
16/04/2016 - Évaluation des incidences environnementales et sociales - ÄÄNEKOSKI BIO-PRODUCT MILL - Information on the EIA process
Related public register
29/01/2020 - Environmental and Social Completion Sheet - AANEKOSKI BIO-PRODUCT MILL
Communiqués associés
Finlande : premier prêt au titre du Plan d'investissement pour l'Europe - la BEI soutient la construction d'une nouvelle usine de bioproduits de grande dimension

Fiche récapitulative

Date de publication
12 février 2015
Statut
Référence
Signé | 10/06/2015
20140557
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
ÄÄNEKOSKI BIO-PRODUCT MILL
METSÄ FIBRE OY
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 275 million
EUR 1225 million
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

Construction of a new 1.3 million tonnes per annum (tpa) bio-product mill in Äänekoski, Finland.

The new bio-product mill will replace the old pulp mill in the same location.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

The project falls under the scope of Annex I of Directive 2011/92/EC and is subject to Directive 2010/75/EC. A full environmental impact assessment (EIA) is required. The promoter has prepared a full EIA study and is currently undergoing the permitting procedure with public consultation executed in 2014 (http://www.ymparisto.fi/aanekoskenbiotuotetehdasYVA). The project will be implemented in an existing industrial site far from any site of nature conservation. Full environmental assessment (including application of best available techniques for emission control) will be executed during the project's due diligence.

The promoter has been assessed by the EIB as being a private company not operating in the utilities sector and not having a status of a contracting entity, thus not being subject to EU rules on public procurement. However, if after the project appraisal, the EIB were to conclude that the promoter is after all subject to EU public procurement legislation (i.e. Directive 2004/17/EC), then the Bank would require the promoter to ensure that contracts for the implementation of the project have been/will be tendered in accordance with the relevant applicable EU procurement legislation (Directive 2004/17/EC and Directive 92/13/EEC), with publication of tender notices in the EU Official Journal, as and where required.

Documents liés
04/06/2015 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - AANEKOSKI BIO-PRODUCT MILL
16/04/2016 - Évaluation des incidences environnementales et sociales - ÄÄNEKOSKI BIO-PRODUCT MILL - Full EIA Study
16/04/2016 - Évaluation des incidences environnementales et sociales - ÄÄNEKOSKI BIO-PRODUCT MILL - Information on the EIA process
29/01/2020 - Environmental and Social Completion Sheet - AANEKOSKI BIO-PRODUCT MILL
Autres liens
Communiqués associés
Finlande : premier prêt au titre du Plan d'investissement pour l'Europe - la BEI soutient la construction d'une nouvelle usine de bioproduits de grande dimension

Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - AANEKOSKI BIO-PRODUCT MILL
Date de publication
4 Jun 2015
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
59536458
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20140557
Secteur(s)
Industrie
Régions
Union européenne
Pays
Finlande
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Évaluation des incidences environnementales et sociales - ÄÄNEKOSKI BIO-PRODUCT MILL - Full EIA Study
Date de publication
16 Apr 2016
Langue
finlandais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
58445783
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20140557
Secteur(s)
Industrie
Régions
Union européenne
Pays
Finlande
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Évaluation des incidences environnementales et sociales - ÄÄNEKOSKI BIO-PRODUCT MILL - Information on the EIA process
Date de publication
16 Apr 2016
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
58445353
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20140557
Secteur(s)
Industrie
Régions
Union européenne
Pays
Finlande
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Environmental and Social Completion Sheet - AANEKOSKI BIO-PRODUCT MILL
Date de publication
29 Jan 2020
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
123714758
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Environmental and Social Completion Sheet
Numéro du projet
20140557
Secteur(s)
Industrie
Régions
Union européenne
Pays
Finlande
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Lien vers la source
Related public register
04/06/2015 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - AANEKOSKI BIO-PRODUCT MILL
Related public register
16/04/2016 - Évaluation des incidences environnementales et sociales - ÄÄNEKOSKI BIO-PRODUCT MILL - Full EIA Study
Related public register
16/04/2016 - Évaluation des incidences environnementales et sociales - ÄÄNEKOSKI BIO-PRODUCT MILL - Information on the EIA process
Related public register
29/01/2020 - Environmental and Social Completion Sheet - AANEKOSKI BIO-PRODUCT MILL
Autres liens
Fiche récapitulative
ÄÄNEKOSKI BIO-PRODUCT MILL
Fiche technique
AANEKOSKI BIO-PRODUCT MILL
Communiqués associés
Finlande : premier prêt au titre du Plan d'investissement pour l'Europe - la BEI soutient la construction d'une nouvelle usine de bioproduits de grande dimension

À la une

Lien vers la source
Communiqués associés
Finlande : premier prêt au titre du Plan d'investissement pour l'Europe - la BEI soutient la construction d'une nouvelle usine de bioproduits de grande dimension
Autres liens
Related public register
04/06/2015 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - AANEKOSKI BIO-PRODUCT MILL
Related public register
16/04/2016 - Évaluation des incidences environnementales et sociales - ÄÄNEKOSKI BIO-PRODUCT MILL - Full EIA Study
Related public register
16/04/2016 - Évaluation des incidences environnementales et sociales - ÄÄNEKOSKI BIO-PRODUCT MILL - Information on the EIA process
Related public register
29/01/2020 - Environmental and Social Completion Sheet - AANEKOSKI BIO-PRODUCT MILL

Informations et observations générales

La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.

Informations aux médias

Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.

Mécanisme de traitement des plaintes

Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.

Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption

La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.

Publications connexes