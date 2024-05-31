L’histoire de la crypte de Santa Restituta à Cagliari, en Sardaigne, remonte à l’ère préchrétienne. Au fil des siècles, ce lieu a servi de carrière de calcaire, de site religieux phénicien, puis chrétien, et d’abri antiaérien pendant la Seconde Guerre mondiale. Considérée comme l’un des monuments les plus importants de la ville, la crypte a été fermée au public au début des années 1990 et l’est restée, jusqu’à ce qu’une association sarde nommée Ipogeo ait l’idée de l’ouvrir et de proposer des visites guidées gratuites une fois par an.

Massimiliano Messina était l’un des cinq étudiants à l’origine de la fondation d’Ipogeo en 1993. Leur idée était de faire connaître la richesse du patrimoine culturel de Cagliari « aux jeunes d’aujourd’hui et de demain ».

De leurs débuts modestes – des visites gratuites de la crypte de Santa Restituta –, ils sont passés à un événement annuel appelé Monumenti Aperti (monuments ouverts, en français), lancé lors d’un week-end du printemps 1997. Dans ce cadre, des bénévoles d’écoles et d’associations locales ont proposé aux touristes et aux Sardes des visites guidées gratuites de 30 monuments de Cagliari.

Marco Cabitza, un étudiant alors âgé de 16 ans, a été l’un des premiers bénévoles de Monumenti Aperti. Il a fini par consacrer sa carrière à cet événement et en est actuellement le chef de projet et le responsable pédagogique.

Selon lui : « Le patrimoine culturel a un pouvoir magique, car il peut jeter des ponts entre les personnes et les communautés, et entre le passé et l’avenir. Il joue un rôle fondamental dans notre identité européenne et donne un élan au développement social et économique. »

Fabrizio Frongia, qui habite aussi à Cagliari, a fondé en 1993 une autre association culturelle appelée Imago Mundi. C’est elle qui gère Monumenti Aperti depuis 1999. Il affirme que « le patrimoine culturel est un outil de préservation de l’identité. Et si des jeunes cherchent à comprendre l’histoire d’un monument, vous pourrez alors avoir de formidables ambassadeurs de votre ville. »

L’initiative Monumenti Aperti d’Imago Mundi a été finaliste de l’édition 2023 du concours de l’innovation sociale organisé par l’Institut BEI, qui célèbre des entreprises qui apportent une contribution sociale, éthique ou environnementale à la société. L’association espère que le coup de projecteur donné par ce concours l’aidera à exporter le projet vers d’autres pays.