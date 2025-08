Le D20-Club des investisseurs de long terme rassemble 18 grandes institutions financières mandatées par des pays du monde entier, principalement du G20, et affiche un bilan combiné de 5 400 milliards de dollars. Fondé en 2009 par un groupe de banques européennes de développement, dont la Banque européenne d’investissement, la Caisse des dépôts française, la Cassa Depositi e Prestiti italienne et la KfW allemande, ce groupe a pour objectif de réunir des institutions du monde entier partageant les mêmes idées afin de mettre en avant leur identité commune d’investisseurs de long terme, d’encourager la coopération et de favoriser les conditions propices aux investissements de long terme pour promouvoir la croissance.

Au fur et à mesure de l’augmentation du nombre de ses membres au fil des ans, le groupe, actuellement dirigé par Werner Hoyer, président de la Banque européenne d’investissement, s’est davantage aligné sur les priorités du G20, tout en conservant sa mission initiale : être une plateforme de collaboration entre investisseurs de long terme. La conférence s’est tenue cette semaine à Rome et était organisée par Cassa Depositi e Prestiti, la banque de développement de l’Italie, pays assurant la présidence du G20 ; l’accent a été mis sur le thème suivant : « Financer les infrastructures pour provoquer la relance : le rôle de la coopération public-privé pour assurer une croissance durable à long terme ». Aux bailleurs de fonds se joindront des dirigeants politiques, dont le commissaire européen aux affaires économiques, Paolo Gentiloni, ainsi que les ministres des finances de l’Italie et de l’Indonésie. À l’ordre du jour des discussions figurent des questions pour lesquelles la coordination et l’action complémentaire des bailleurs de fonds pourraient avoir un impact considérable : les infrastructures durables, la finance durable et les moyens de stimuler les investissements du secteur privé dans les infrastructures.

Le groupe se penchera également sur son avenir. Compte tenu de l’importance croissante que revêt le financement à long terme pour relever les défis les plus pressants du monde, et de l’influence collective considérable de ses membres, le D20-LTIC cherche à coopérer plus étroitement avec des organisations multilatérales telles que le G20 et l’OCDE. Une plus grande coordination des politiques à l’échelle mondiale est plus que jamais nécessaire, face à l’ampleur des problèmes communs auxquels les pays du monde entier sont actuellement confrontés.