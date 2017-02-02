PP Orahovica est une société agricole créée en 1963 dans l’est de la Croatie, entre la Drave et les pentes verdoyantes du mont Papuk. C’est là, entre autres choses, qu’elle fait pousser des noisettes, qu’elle élabore du riesling, qu’elle fait paître des bovins et qu’elle élève des carpes.

L’entreprise possédait un vivier de 1 000 hectares et, pour transporter les poissons, même pour les exporter à plusieurs milliers de kilomètres de là, à l’autre bout de l’Union européenne, elle acheminait les poissons vivants, à l’aide de camions spéciaux équipés d’oxygène liquide et de cuves isolées thermiquement. « Quand vous livrez 10 tonnes de poisson, vous livrez aussi 10 tonnes d’eau. Après la livraison, vous avez perdu 10 tonnes d’eau douce », explique Marko Rašić, président du comité de surveillance de PP Orahovica.

Outre le coût économique, il faut aussi prendre en compte le coût environnemental occasionné par le fait de tracter des tonnes d’eau, qui, in fine, s’avèrent inutiles.

Par la suite, l’entreprise a remporté quatre autres marchés publics et a développé sa production de poisson jusqu’à ce qu’elle s’étende sur 4 500 hectares. Elle a aussi construit une usine de transformation du poisson. Elle n’a donc plus besoin de transporter les poissons vivants (à moins qu’un client ne le demande expressément). « Nous pouvons désormais livrer des filets de poisson, du poisson congelé et tout une gamme de produits, ce qui nous permet d’apporter de la valeur ajoutée au poisson », précise M. Rašić.

L’entreprise a bénéficié d’une aide non remboursable de 1,4 million d’EUR au titre de l'instrument d’aide de préadhésion de l'UE en matière de développement rural et d’un prêt de 4,4 millions d’EUR d’une durée de 14 ans de la part de HBOR, la banque croate pour la reconstruction et le développement, détenue intégralement par la République de Croatie. HBOR est l’intermédiaire avec qui la BEI coopère depuis plus de 16 ans sur divers projets, le dernier en date étant la signature d’un prêt de 150 millions d’EUR qui seront rétrocédés à des ETI, telles que PP Orahovica et ses 1 262 employés.

« HBOR a toujours essayé de suivre l’évolution des besoins des entrepreneurs, voire de les devancer, afin de leur offrir des conditions et des modalités de financement les plus favorables possibles et de leur permettre de renforcer leur compétitivité tant sur les marchés nationaux que sur les marchés internationaux », déclare Martina Jus, membre du comité de direction de HBOR. « Les efforts que nous avons déployés ont été massivement soutenus et compris par la Banque européenne d’investissement ».

« L’offre qui nous a été faite, assortie d’un taux d’intérêt bas et d’une longue période de remboursement, était très attrayante. Son approbation a pris du temps du fait de diverses réglementations, mais nous le savions et les avantages en valent la peine », poursuit M. Rašić.

« L’attractivité des prêts de la BEI vient du fait qu’elle répercute les conditions favorables auxquelles elle emprunte sur la banque intermédiaire, laquelle en fait ensuite profiter les bénéficiaires finals. Ainsi, ils peuvent créer des emplois et renforcer la valeur ajoutée de leurs produits », explique Jean-Marc Martin, chef adjoint de la division de la BEI chargée du secteur public en Croatie, en Slovénie et dans les Balkans occidentaux. « Nous nous appuyons sur des partenaires tels que HBOR qui sont en mesure de collaborer localement avec des entreprises relativement modestes afin de nous assurer que les avantages atteignent l’économie réelle aussi efficacement que possible. »

Au fil des années, la BEI a prêté au total plus de 2 milliards d’EUR à HBOR, fonds que cette dernière a utilisés pour soutenir des PME, des ETI et le secteur public dans les domaines de l'industrie et du tourisme, ainsi que des projets d’infrastructures de petite et moyenne dimension mis en œuvre par des collectivités territoriales.