Voici comment résoudre le problème de l’encombrement pour les cargos et lutter contre les émissions de CO 2 , tout en augmentant les échanges commerciaux de céréales. Les ports bulgares représentent des points d’étape toujours plus importants sur la route d’acheminement de denrées alimentaires de l’Ukraine vers le reste du monde. Mais les goulets d’étranglement autour des ports entraînent des émissions de CO 2 accrues et des coûts supplémentaires pour les expéditeurs, les opérateurs de transport, les entreprises et, in fine, pour les consommateurs.

Le manque d’infrastructures dans les ports bulgares est devenu manifeste en 2022, lorsque la Russie a envahi l’Ukraine. Le port de Constanta en Roumanie a été confronté à une augmentation du volume de céréales en provenance d’Ukraine. Ces marchandises ne pouvaient être redirigées vers le port de Varna puisqu’il n’était pas équipé pour prendre en charge les navires et le fret supplémentaires.

« L’infrastructure maritime en Bulgarie est obsolète et présente une faible capacité de transformation, en particulier à Varna », explique Tsvetelina Gancheva, directrice des relations avec les institutions financières chez Oliva AD, principale filiale de Buildcom. « La profondeur maximale des ports de Varna limite le flux de navires de gros tonnage, et la capacité de manutention du fret général dans les ports régionaux est très modeste. »

C’est pourquoi le groupe Buildcom, l’une des principales sociétés de négoce et de transformation de céréales de Bulgarie, construit un nouveau terminal portuaire d’envergure à Varna, sur la mer Noire.

Le nouveau terminal permettra d’accueillir des navires en plus grand nombre et de plus gros tonnage, en portant à 13,5 mètres la profondeur au niveau des quais. Il sera également doté d’un système moderne de stockage et de transport des céréales, ainsi que de nouveaux équipements de manutention, de nouveaux accès ferroviaires et routiers, de réseaux de services publics et de bâtiments techniques et administratifs. L’agrandissement du port permettra in fine de réduire le transport routier et de promouvoir un transport de fret maritime à moindre intensité de carbone.

La Banque européenne d'investissement, dont les actionnaires sont les 27 États membres de l'UE, accorde un prêt de 50 millions d’euros pour cofinancer un nouveau terminal céréalier dans le port de Varna, en mer Noire. Ce n’est là qu’un des nombreux investissements soutenus en Bulgarie par le bras financier de l’Union européenne. L’année dernière, nous avons investi 1,11 milliard d’euros en Bulgarie, soit 1,17 % du produit intérieur brut du pays.

L'Union européenne tient concrètement ses engagements. C'est pour cela que vous devriez voter aux élections du Parlement européen du 9 juin.